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Межгосударственные отношения России и Турции

Межгосударственные отношения России и Турции - РИА Новости, 19.07.2022

Межгосударственные отношения России и Турции

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:20

2022-07-19T03:20

2022-07-19T03:20

справки

турция

сергей лавров

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

стамбул

аэс "аккую"

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История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года. Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. В 2009 году была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений и дальнейшем углублении дружбы между странами. В настоящее время российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посещал Россию с рабочими визитами в январе, феврале, апреле, августе и в октябре.В ходе визита в августе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, а затем посмотрели летную программу. В Жуковском также состоялись переговоры на высшем уровне.Перед началом беседы главы двух государств в режиме телемоста пообщались с экипажем Международной космической станции.В октябре Владимир Путин принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, в частности вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, президенты приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.Президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом в сентябре. В Анкаре Путин принял участие в пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.В 2020 году, несмотря на пандемию, лидеры России и Турции встречались очно три раза (8 января в Стамбуле на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", 19 января в Берлине на Международной конференции по Ливии и 5 марта в ходе визита Эрдогана в Российскую Федерацию) и один раз в удаленном формате (1 июля в рамках саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в режиме видеоконференции).10 марта 2021 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в формате видеоконференцсвязи в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую".29 сентября 2021 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели рабочую встречу в Сочи. Путин и Эрдоган регулярно общаются по телефону. С начала 2022 года лидеры России и Турции десять раз общались по телефону, в последний раз – 11 июля. Активный диалог ведется по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран. В 2021-2022 годах состоялось девять личных встреч Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу. В 2021 году главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в Дохе (март), Анталье (июнь), Белграде и Риме (октябрь), Стокгольме (декабрь 2021 года). 10 марта 2022 года Сергей Лавров посетил Анталью с рабочим визитом. В рамках поездки Сергей Лавров провел ряд двусторонних переговоров.16 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил с рабочим визитом Москву. 8 июня Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Анкару, где провел переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу. 7 июля очередная двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошла "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов "Группы двадцати" на острове Бали (Индонезия). Ведется диалог по линии парламентов России и Турции.15-17 мая 2019 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Турцию. В ходе визита состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.В июле 2019 года глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетил с визитом Москву, где принял участие в работе форума "Развитие парламентаризма". В ходе визита состоялись встречи с президентом России Владимиром Путиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.12 октября 2019 года Стамбул с визитом посетила делегация парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе визита Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Двусторонние контакты имели место также в сентябре 2019 года "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при Совете сотрудничества высшего уровня (ССВУ) механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).В ходе встреч на высшем и высоких уровнях центральное место занимает ситуация на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе, а также сирийская проблематика. Эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию является "Астанинский формат" (Россия, Турция и Иран), запущенный в 2017 году.Россия и Турция вносят весомый вклад в поддержание перемирия между противоборствующими силами в Ливии.Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2021 года объем внешней торговли России и Турции составил 33,02 миллиарда долларов (в 2020 году – 21,04 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 26,5 миллиарда долларов и импорт – 6,5 миллиарда долларов.В структуре российского экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. В настоящее время Россию и Турцию напрямую связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". Газопровод "Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря минуя третьи страны. По итогам 2021 года по "Голубому потоку" было поставлено 15,98 миллиарда кубометров газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году. 8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток", который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В 2020 году с помощью "Турецкого потока" российский газ получали потребители Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии.С 1 января 2021 года по "Турецкому потоку" и далее по территории Турции и по вновь созданным мощностям национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии начались поставки также в Сербию и Боснию и Герцеговину.4 июля 2021 года сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали с газотранспортной системой Венгрии.1 октября начались поставки российского природного через газопровод "Турецкий поток" в Хорватию.Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов.Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй – в июне 2020 года, над третьей – в марте 2021 года. Ожидается, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество.По данным Центрального банка России, по состоянию на январь 2021 года объем накопленных прямых инвестиций из Турции в Россию составил два миллиарда долларов. При этом объем накопленных прямых инвестиций из России в Турцию составил 6,4 миллиарда долларов. Основной механизм координации торгово-экономического взаимодействия – Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.Очередное 17-е заседание состоялось 30 июля 2021 года в Москве. В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран.4 октября 2019 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Основной целью документа является постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами. Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).Военно-техническое сотрудничество осуществляется с 1992 года. Турция стала первой страной-членом НАТО, с которой Россия установила связи в этой области. Основу для двустороннего военно-технического сотрудничества заложили встречи президента России Бориса Ельцина с главой турецкого правительства Сулейманом Демирелем в Москве (май 1992 года) и Стамбуле (июнь 1992 года). В апреле 1994 года было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленности. В мае 2001 года была создана Смешанная российско-турецкая комиссия по военно-техническому сотрудничеству.Рособоронэкспорт регулярно принимает участие в Международной выставке вооружений и военной техники IDEF, которая проводится в Стамбуле один раз в два года (с 1993 года). Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400.Турция является самым популярным зарубежным направлением отдыха российских туристов.До пандемии, в 2019 году Турцию посетили 7,018 миллиона российских туристов, что является абсолютным рекордом.В 2020 году, по данным министерства культуры и туризма Турции, страну посетили около 2,13 миллиона российских туристов, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране. По итогам 2021 года Турцию посетили 4,7 миллиона туристов из России. Ожидается, что по итогам 2022 года Турция может выйти на допандемийные показатели и принять порядка семи миллионов туристов из России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, турция, сергей лавров, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, стамбул, аэс "аккую", турецкий поток, голубой поток, совет федерации рф, госдума рф