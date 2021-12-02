https://ria.ru/20211202/stabilizatsiya-1761892090.html

Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии

Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии - РИА Новости, 02.12.2021

Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:56

2021-12-02T17:56

2021-12-02T18:01

в мире

сергей лавров

мевлют чавушоглу

турция

босния и герцеговина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/97/1563379723_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_ab24bc914ccbd6b2ce2ca23e1764fcb2.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств "сверили часы" по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.

https://ria.ru/20211103/nebenzya-1757661067.html

турция

босния и герцеговина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, босния и герцеговина, россия