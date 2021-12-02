https://ria.ru/20211202/stabilizatsiya-1761892090.html
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:56
2021-12-02T17:56
2021-12-02T18:01
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
турция
босния и герцеговина
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств "сверили часы" по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, босния и герцеговина, россия
17:56 02.12.2021 (обновлено: 18:01 02.12.2021)
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии
Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии