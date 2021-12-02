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Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:56
2021-12-02T18:01
в мире
сергей лавров
мевлют чавушоглу
турция
босния и герцеговина
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств "сверили часы" по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
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в мире, сергей лавров, мевлют чавушоглу, турция, босния и герцеговина, россия
17:56 02.12.2021 (обновлено: 18:01 02.12.2021)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии

Главы МИД России и Турции Лавров и Чавушоглу обсудили стабилизацию в Закавказье и Боснии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Стокгольме обсудили ситуацию в ряде стран, включая государства Закавказья и Боснию, сообщил МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств "сверили часы" по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 23:47
Небензя прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине
 
В миреСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуТурцияБосния и ГерцеговинаРоссия
 
 
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