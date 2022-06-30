https://ria.ru/20220630/izrail-1799209500.html

Политический кризис в Израиле (2019-2022)

Политический кризис в Израиле (2019-2022) - РИА Новости, 30.06.2022

Политический кризис в Израиле (2019-2022)

Политический кризис в Израиле продолжается с 2019 года. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:46

2022-06-30T11:46

2022-06-30T11:46

справки

израиль

кнессет израиля

биньямин нетаньяху

бени ганц

реувен ривлин

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Политический кризис в Израиле продолжается с 2019 года. В декабре 2018 года израильский парламент (Кнессет) принял закон о самороспуске и проведении 9 апреля 2019 года досрочных выборов (на семь месяцев раньше срока). Объявляя о решении обновить мандат доверия избирателей в апреле вместо ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сослался на необходимость восстановить дееспособность политической системы, которая, по его словам, и так перешла в "предвыборный режим". Он выразил уверенность в победе и заявил, что собирается строить свое будущее правительство и коалицию в архитектуре альянса правых и ультрарелигиозных партий, устойчивой благодаря своей идеологической целостности. По итогам досрочных парламентских выборов 9 апреля 2019 года две конкурирующие партии – правящая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – получили одинаковое количество мест в парламенте. Президент страны Реувен Ривлин делегировал Биньямину Нетаньяху формирование четвертого подряд и пятого в его карьере правительства. Нетаньяху пытался сформировать кабинет на основе право-религиозной коалиции, контролировавшей 65 из 120 мест в Кнессете, но не смог преодолеть разногласия между ультраортодоксами и антиклерикальной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана. Последняя отказалась идти на уступки в вопросе о призыве в армию учащихся йешив – еврейских семинарий.Сам Либерман говорил, что не видит иной кандидатуры на пост премьер-министра, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить. В ситуации, когда право на создание правительства могло перейти к оппозиции, соратники Нетаньяху инициировали роспуск Кнессета. 30 мая 2019 года израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября. В сентябре впервые в истории Израиля прошли вторые в году парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получил 33 депутатских места в 120-местном Кнессете, партия "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 13, "ШАС" – 9, партия "Наш дом Израиль" – 8, "Еврейство Торы" ("Яадут А-Тора") – 7, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5. Президент Израиля Реувен Ривлин по итогам консультаций с лидерами крупнейших фракций в Кнессете Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем поручил формирование правительства действующему премьер-министру.Выступая с заявлением в прямом эфире израильских телеканалов, Реувен Ривлин отметил, что у Нетаньяху больше шансов сформировать правительство. Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. Не удалось это сделать и лидеру оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. После этого впервые в истории Израиля мандат на формирование правительственной коалиции получил Кнессет, но никому из депутатов также не удалось заручиться необходимой поддержкой парламентского большинства. В ночь на 12 декабря израильский Кнессет принял закон о самороспуске. На ход коалиционных переговоров оказывали влияние юридические проблемы премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений – свержение его с поста главы правительства.Следствие по делу Биньямина Нетаньяху продолжалось около трех лет. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. В мае 2020 года в Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху. В настоящее время слушания продолжаются. Новые, третьи за год, выборы в парламент Израиля прошли 2 марта 2020 года. По итогам выборов партия "Ликуд" Нетаньяху получила 36 депутатских мест в 120-местном кнессете, оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван" под руководством экс-начальника генштаба армии Бени Ганца получил 33 мандата. На третьем месте – объединенный список арабских партий с 15 мандатами. Девять кресел получила поддерживающая Нетаньяху ультрарелигиозная партия "ШАС". Еще одна ультрарелигиозная партия "Яадут А-Тора" получила семь мест. По семь депутатских кресел также получили блок левых партий "Авода-Гешер-Мерец" и партия Авигдора Либермана "Наш дом Израиль". Завершила список партий, прошедших в кнессет 23-го созыва, партия "Ямина" с шестью мандатами.20 апреля 2020 года Нетаньяху и Ганц подписали соглашение о создании правительства национального единства. В соответствии с коалиционным соглашением, два политика по очереди должны были возглавлять правительство – каждый по полтора года. Отведенный Нетаньяху срок должен был истечь в ноябре 2021 года. Одновременно должна была состояться ротация нескольких других министров. Однако с самого начала работа внутри коалиции не заладилась. Биньямин Нетаньяху не ставил Бени Ганца и министра иностранных дел Габи Ашкенази, также входящего в "Кахоль-Лаван", в известность при принятии знаковых решений, касающихся внешней политики и безопасности (прежде всего решений относительно контактов с арабскими странами), не было согласия по кандидатуре генпрокурора, а также по ряду законодательных инициатив. При этом все чаще в высказываниях израильских политиков стали звучать сомнения в намерении Биньямина Нетаньяху уступить премьерское кресло своему партнеру-сопернику. 23 декабря 2020 декабря израильский Кнессет был автоматически распущен в результате отсутствия договоренности по бюджету. Бюджет на 2020 и 2021 годы должны были принять в августе 2020 года, но тогда основной финансовый документ страны согласовать не получилось. В результате принятых поправок срок принятия бюджета был перенесен на 23 декабря. Но правящая коалиция так и не смогла договориться ни по вопросу бюджета, ни по другим условиям коалиционного соглашения, в первую очередь по кандидатурам генпрокурора и министра юстиции. "Кахоль-Лаван" не устраивало, что Биньямин Нетаньяху продвигает на эти посты своих протеже. Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта 2021 года и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года. После подсчета всех бюллетеней на выборах в израильский Кнессет ни одна возможная коалиция – ни сторонников, ни противников премьера Биньямина Нетаньяху – не получила необходимого большинства. Наибольшее число мандатов – 30 – набрала правящая партия "Ликуд", однако Биньямин Нетаньяху не уложился в предусмотренный регламентом срок для формирования нового коалиционного правительства. В итоге в июне 2021 года была создана правящая коалиция, в которую вошли арабская партия РААМ Мансура Аббаса, правые партии "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом и возглавляемая Нафтали Беннетом "Ямина", представляющая интересы поселенческого движения, левые – "Авода" и "Мерец", и центристские партии "Еш Атид" и "Кахоль-Лаван". Согласно соглашению, пост премьер-министра занял Нафтали Беннет, через два года его должен был сменить председатель "Еш Атид" Яир Лапид.В апреле 2022 года правящая коалиция потеряла большинство в парламенте после того, как из нее вышла депутат от правой партии "Ямина" Идит Сильман, занимавшая посты председателя коалиции и председателя комиссии Кнессета по здравоохранению. Причиной данного шага, лишившего коалицию большинства в Кнессете, стал ее конфликт с коалиционными фракциями на левом фланге коалиции. В мае правящую коалицию в Кнессете покинула Гайда Ринави Зоаби, депутат от социал-демократической партии "Мерец". Зоаби объяснила это несогласием с политикой правительства в отношении арабской общины Израиля, в частности, столкновением израильской полиции с арабами во время похорон палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Апофеозом разногласий внутри правящей коалиции стало прошедшее в Кнессете в начале июня голосование о продлении срока действия закона о распространении израильской юрисдикции на еврейских поселенцев, живущих в Иудее и Самарии (оккупированная территория Западного берега реки Иордан). Закон был принят после Шестидневной войны 1967 года и продлевался каждые пять лет. Но в этот раз закон не прошел. Оппозиция, состоящая из религиозных и правых партий, которые идеологически близки поселенцам, из соображений внутриполитической борьбы проголосовала против закона. В то же время входящие в правительственную коалицию представители левых и арабской партии вынужденно поддержали закон, но за исключением двух человек.20 июня 2022 года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид объявили о решении распустить Кнессет. 30 июня Кнессет проголосовал за самороспуск. В полночь сменный премьер-министр, глава МИД Яир Лапид станет премьер-министром на время переходного периода. Выборы в Кнессет 25-го созыва пройдут 1 ноября. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, бени ганц, реувен ривлин