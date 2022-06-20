https://ria.ru/20220620/knesset-1796848129.html
Премьер и глава МИД Израиля поддержат законопроект о роспуске парламента
Премьер и глава МИД Израиля поддержат законопроект о роспуске парламента - РИА Новости, 20.06.2022
Премьер и глава МИД Израиля поддержат законопроект о роспуске парламента
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид поддержат законопроект о роспуске Кнессета, говорится в заявлении представителя РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:09
2022-06-20T19:09
2022-06-20T19:09
в мире
нафтали беннет
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид поддержат законопроект о роспуске Кнессета, говорится в заявлении представителя главы правительства."После того, как попытки стабилизировать коалицию были исчерпаны, премьер-министр Нафтали Беннет и премьер-министр по ротации Яир Лапид пришли к выводу: законопроект будет представлен на следующей неделе для одобрения Кнессетом. После утверждения ротация будет осуществляться в упорядоченном порядке", - говорится в сообщении.В июне лидер партии "Ямина" Беннет стал премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству, которое на ближайшие примерно два года возглавил Беннет, затем, согласно коалиционным договоренностям, его сменит лидер "Еш Атид" Лапид.Коалиция, которую удалось сформировать Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном парламенте.Прошлые выборы в Кнссет, которые прошли 23 марта, стали четвертыми досрочными за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск.
https://ria.ru/20220619/iran-1796562197.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/lechenie-1796623490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, кнессет израиля
Премьер и глава МИД Израиля поддержат законопроект о роспуске парламента
Премьер Израиля Беннет и глава МИД Лапид поддержат законопроект о роспуске парламента