Новый парламент Израиля привели к присяге

"Вы, избранные должностные лица и лидеры народа, имеете возможность и шанс сформировать широкое правительство. То, что позволит нам отложить в одну сторону разногласия между нами и работать над поиском областей согласия", - сказал Ривлин в ходе церемонии, его выступление транслировалось на телеканале Кнессета.