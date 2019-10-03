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РИА Новости

Новый парламент Израиля привели к присяге

17:55 03.10.2019
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© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Новый израильский парламент был приведён к присяге и выслушал напутствие президента страны Реувена Ривлина.
Арабские депутаты бойкотировали церемонию инаугурации Кнессета 22-го созыва в рамках всеобщей забастовки с требованием мер по борьбе с преступностью в общинах.
"Вы, избранные должностные лица и лидеры народа, имеете возможность и шанс сформировать широкое правительство. То, что позволит нам отложить в одну сторону разногласия между нами и работать над поиском областей согласия", - сказал Ривлин в ходе церемонии, его выступление транслировалось на телеканале Кнессета.
Он также напомнил, что выборы - "самое дорогое реалити-шоу".
"Каждый сезон рейтинги падают, а результат остается тем же", - сказал он.
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Президент также выразил надежду на то, что новый кнессет проработает "полный срок".
Вторые за год выборы прошли в Израиле 17 сентября. По данным ЦИК, оппозиционный блок "Кахоль Лаван" получил 33 депутатских места в 120-местном Кнессете, партия "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 13, "ШАС" – 9, партия "Наш дом - Израиль " – 8, "Еврейство Торы" – 7, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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Реувен РивлинКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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