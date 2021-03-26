МИД настроен на сотрудничество с новым правительством Израиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва настроена на конструктивное сотрудничество с новым правительством Израиля, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвёртыми подряд досрочными выборами за два года, после того как Кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск.
"Мы рассчитываем, что в числе приоритетов будущего правительства останется дальнейшее укрепление дружественного и взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества в различных областях. Мы настроены на продолжение конструктивной работы с новым составом Кнессета и будущим правительством Израиля", - сказала Захарова на брифинге.
После подсчета всех бюллетеней на выборах в израильский Кнессет ни одна возможная коалиция - ни сторонников, ни противников премьера Биньямина Нетаньяху - не набирает необходимого большинства. Наибольшее число мандатов - 30 - набрала правящая партия "Ликуд", однако ее лидер Нетаньяху не сможет в данный момент сформировать правительство, опирающееся на парламентское большинство в 61 голос.
По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если ни одной из партий не удастся сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также может быть распущен, новые выборы могут быть назначены на осень текущего года.
23 марта, 07:49Процедура выборов в парламент Израиля