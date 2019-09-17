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РИА Новости

В Израиле проходят вторые в году парламентские выборы

00:36 17.09.2019
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© РИА Новости / Амир Шааль / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Израиле
Парламентские выборы в Израиле
© РИА Новости / Амир Шааль
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Парламентские выборы в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Израиль впервые в своей истории проводит выборы, после того как по итогам прежних не удалось сформировать правительственную коалицию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху попытается в этот раз собрать коалицию большинства в кнессете, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 новоиспеченных депутатов парламента.

Конкуренты

Главными соперниками правящей партии "Ликуд", как и на прошлых выборах, станут отставные генералы, объединившиеся с лидером светской партии. Блок "Кахоль-Лаван" ("бело-голубые" в переводе с иврита - по цветам израильского флага) создали к прошлым выборам три экс-начальника генштаба - Бенни Ганц, Моше Яалон, успевший также поработать министром обороны, Габи Ашкенази - и бывший министр финансов Яир Лапид со своей партией "Еш Атид", который в случае победы через два с половиной года сменит Ганца на посту премьера.
По итогам опросов на протяжении всей предвыборной кампании, основные лидеры - "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" - шли ноздря в ноздрю, но пока, по мнению экспертов, у Нетаньяху больше шансов на то, чтобы сформировать правительственную коалицию с правыми и религиозными партиями, потому что арабские партии, объединившиеся в рамках "Объединенного арабского списка" - третьей в о величине фракции в кнессете 21-го созыва, - традиционно не входят в правительство.
Помимо "Ликуда" и "Кахоль-Лаван", на прохождение в кнессет претендуют еще 28 партий и объединений - от левых до крайне правых и религиозных. В этот раз партий, участвующих в предвыборной гонке, на 10 меньше, чем всего полгода назад - в апреле.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
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Нетаньяху объявил о победе "правых" на парламентских выборах в Израиле

Актив Нетаньяху

Одним из "китов" предвыборной кампании Нетаньяху стали его достижения на внешнеполитической арене: беспрецедентное сближение с США, успешную военную кампанию против присутствия Ирана в Сирии, для обеспечения которой налажены "деконфликтизационные" коммуникации с РФ.
В правящей партии "Ликуд" подчеркивают особые отношения с Россией и доверительные контакты, установившимися между лидерами двух государств - Нетаньяху и Владимиром Путиным. За последние четыре года они встречались 13 раз. Гигантские предвыборные постеры партии "Ликуд", размещенные на высотных зданиях Тель-Авива, запечатлели рукопожатие израильского премьера и российского президента.
В пассиве премьер-министра - три уголовных дела, которые в ближайшие месяцы могут обернуться коррупционными обвинениями против него с угрозой досрочной отставки. Уже в начале октября запланированы досудебные слушая по так называемым делам "1000", "2000" и "4000", каждое из которых может закончиться для премьер-министра обвинительным вердиктом.
Выборы в Израиле проходят на фоне осуждения со стороны международного сообщества и арабских стран и усиления напряженности на границе с сектором Газа после обещания премьер-министра распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Нетаньяху рассказал о подготовке Израиля к возможным провокациям Ирана
Планы аннексии были обнародованы за неделю до выборов, а за два дня на выездном заседании правительства было утверждено создание нового еврейского поселения Мевуот-Иерихо близ крупного палестинского города Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр утверждает, что эти планы согласованы с американским президентом Дональдом Трампом и не противоречат его "сделке века", публикация политической части которой намечена на ближайшие после выборов дни.

Самый долгий премьер

В июле этого года Нетаньяху уже официально побил рекорд Бен Гуриона по продолжительности пребывания на посту премьер-министра. Нынешние выборы для Нетаньяху станут попыткой переизбраться на главный пост в стране в шестой раз и на пятый срок подряд с февраля 2009 года, когда его партия "Ликуд", получив второе место на выборах, сумела сформировать коалицию большинства в отличие от лидера партии "Кадима" Ципи Ливни, которая несмотря на самое большое число мандатов, не захотела пойти на компромиссы с религиозными партиями и не сумела создать коалиционное правительство.
Спор между религиозными и светскими партиями стал определяющей чертой и этой избирательной кампании. Именно закон об обязательном призыве определенного числа ортодоксальных юношей в израильскую армию стал причиной того, что партия "Наш дом Израиль" под руководством Авигдора Либерамана отказалась входить в правительственную коалицию, несмотря на то что на протяжении долгих лет была надежным коалиционным партнером "Ликуда".
Поскольку основной электоральной группой НДИ остаются русскоязычные избиратели, борьба за "русские" голоса на этой предвыборной кампании велась особенно ожесточенно. Однако последние предвыборные опросы показывают, что ни "Ликуд", ни "Кахоль-Лаван" не смогут создать правительственную коалицию без НДИ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Эксперт объяснила визит Нетаньяху в Россию перед выборами в Израиле
Главные конкуренты Нетаньяху - лидеры блока "Кахоль-Лаван" - в полемике с премьером почти не критикуют его внешнеполитический курс, а делают упор на больший либерализм во внутренней сфере, включая права меньшинств, отношения государства, религии и общества, чем может предложить действующий глава кабинета, привыкший опираться на коалицию из правых и ультраортодоксальных партий.

Технический нюанс

Формально правом голоса в Израиле обладают 6 миллионов 394 тысячи 30 граждан, однако, по предварительной оценке, сейчас в стране находятся лишь 5 миллионов 800 тысяч избирателей. Остальные находятся за пределами страны. Голосования проходит по партийным спискам. Списки, получившие не менее 3,25% голосов, принимают участие в распределении депутатских мандатов. Ни одной партии за всю историю Израиля не удавалось получить 61 место в кнессете, поэтому правительства всегда формировались на коалиционной основе.
В течение недели после публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет, и поручит сформировать новый кабинет тому из депутатов, кто, по мнению главы государства, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства.
На это первому обладателю "премьерского патента" закон отводит до 42 дней. Если он терпит неудачу, президент вправе поручить миссию другому депутату со сроком 28 дней, потом – третьему с двухнедельным дедлайном. В случае провала всех попыток страна снова идет голосовать.
Кнессет
3 июля, 15:34РИА Новости
Спикер парламента Израиля не смог отменить выборы в кнессет
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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