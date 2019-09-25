Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительственной коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Заявление президента транслировалось в прямом эфире израильских телеканалов после его встречи с Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем - лидерами крупнейших фракций в Кнессете 22 созыва.

"Я сообщаю, что премьер-министр Нетаньяху получил от меня мандат, несмотря на то, что у него нет 61 голоса, достаточного для формирования коалиции. Этого количества голосов нет ни у Биньямана Нетаньяху, ни у Бени Ганца. Решение о том, кому поручить формирование правительства, принимается из того, у кого больше шансов… Шансы Нетаньяху выглядят намного больше. Решение не медлить было принято после окончания моей встречи с Нетаньяху и Ганцем", - сказал Ривлин.

Президент также призвал политиков не допустить провала коалиционных переговоров и новых выборов, так как "народ не хочет еще одних выборов и новой предвыборной кампании", он надеется, что "этот политический кризис будет разрешен и правительство будет создано".

Нетаньяху выразил надежду сформировать правительство национального единства.

"Требование момента – это быстрое создание широкого правительства национального единства. Я думаю, что мы должны сформировать это правительство ради национального примирения. Это очень важно сейчас, после столь тяжкой предвыборной кампании. И мы должны объединить народ" - заявил премьер-министр на церемонии вручения мандата на формирование правительства в иерусалимской резиденции президента Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что в случае неудачи предоставит попытку на создание правительства другому кандидату. "Если я не преуспею в этой миссии (формирования правительственной коалиции – ред.) – я верну вам мандат", - пообещал Нетаньяху президенту на церемонии.

По действующему в Израиле закону, президент должен поручить одному из парламентариев формирование правительства после того, как глава Центральной избирательной комиссии представит ему официальные итоги выборов.

ЦИК Израиля подвел сегодня официальные итоги выборов в Кнессет 22-го созыва. Оппозиционный блок "Кахоль Лаван" получил 33 депутатских места в 120-местном Кнессете, партия "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 13, "ШАС" – 9, партия "Наш дом - Израиль" – 8, "Еврейство Торы" – 7, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.

После парламентских выборов победителям требуется сформировать новый состав правительства, опирающийся на парламентское большинство. Однако по итогам двухдневной серии консультаций президента с представителями всех парламентских фракций ни один кандидат на пост премьера Израиля не набрал необходимый 61 голос в свою поддержку.