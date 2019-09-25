Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T21:23Z
https://ria.ru/20190925/1559131517.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151347/53/1513475378_0:179:3442:2115_1036x0_80_0_0_0dd2b47e8cc30a358d21aa637290a7aa.jpg
РИА Новости

Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительственной коалиции

20:18 25.09.2019 (обновлено: 21:23 25.09.2019)
528
© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Заявление президента транслировалось в прямом эфире израильских телеканалов после его встречи с Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем - лидерами крупнейших фракций в Кнессете 22 созыва.
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
20 сентября, 18:52РИА Новости
Представитель властей ПНА сравнил партии Израиля с "Пепси" и "Кока-колой"
"Я сообщаю, что премьер-министр Нетаньяху получил от меня мандат, несмотря на то, что у него нет 61 голоса, достаточного для формирования коалиции. Этого количества голосов нет ни у Биньямана Нетаньяху, ни у Бени Ганца. Решение о том, кому поручить формирование правительства, принимается из того, у кого больше шансов… Шансы Нетаньяху выглядят намного больше. Решение не медлить было принято после окончания моей встречи с Нетаньяху и Ганцем", - сказал Ривлин.
Президент также призвал политиков не допустить провала коалиционных переговоров и новых выборов, так как "народ не хочет еще одних выборов и новой предвыборной кампании", он надеется, что "этот политический кризис будет разрешен и правительство будет создано".
Нетаньяху выразил надежду сформировать правительство национального единства.
"Требование момента – это быстрое создание широкого правительства национального единства. Я думаю, что мы должны сформировать это правительство ради национального примирения. Это очень важно сейчас, после столь тяжкой предвыборной кампании. И мы должны объединить народ" - заявил премьер-министр на церемонии вручения мандата на формирование правительства в иерусалимской резиденции президента Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с президентом Франции в Париже. 16 июля 2017
18 сентября, 18:02РИА Новости
Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщил источник
Нетаньяху подчеркнул, что в случае неудачи предоставит попытку на создание правительства другому кандидату. "Если я не преуспею в этой миссии (формирования правительственной коалиции – ред.) – я верну вам мандат", - пообещал Нетаньяху президенту на церемонии.
По действующему в Израиле закону, президент должен поручить одному из парламентариев формирование правительства после того, как глава Центральной избирательной комиссии представит ему официальные итоги выборов.
ЦИК Израиля подвел сегодня официальные итоги выборов в Кнессет 22-го созыва. Оппозиционный блок "Кахоль Лаван" получил 33 депутатских места в 120-местном Кнессете, партия "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 13, "ШАС" – 9, партия "Наш дом - Израиль" – 8, "Еврейство Торы" – 7, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.
После парламентских выборов победителям требуется сформировать новый состав правительства, опирающийся на парламентское большинство. Однако по итогам двухдневной серии консультаций президента с представителями всех парламентских фракций ни один кандидат на пост премьера Израиля не набрал необходимый 61 голос в свою поддержку.
Кремль
19 сентября, 13:03РИА Новости
Россия надеется на доверительное сотрудничество с Израилем после выборов
Теперь у Биньямина Нетаньяху по закону есть 28 дней на коалиционные переговоры и создание правительства, опирающегося на 61 депутатский мандат. При необходимости ему могут быть предоставлены дополнительные две недели. В случае, если за этот срок правительство создано не будет, право формирования правительства может быть передано другому парламентарию, который получит на формирование кабинета министров 28 дней. Третьего возможного кандидата на роль премьер-министра, который получит на решение этой задачи 14 дней, может назвать Кнессет. Если же и третий кандидат потерпит неудачу, Кнессет 22 созыва будет распущен и будут объявлены новые выборы.
720012
Обсудить 0
Реувен РивлинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
В конгрессе прокомментировали стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Кристалина Георгиева
Кристалину Георгиеву официально избрали главой МВФ
Лента
новостей
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Минюст США не увидел нарушений закона в разговоре Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Встреча Лаврова и Помпео начнется с темы невыдачи виз российским делегатам
Президент Израиля Реувен Ривлин
ЦИК представил президенту Израиля официальные результаты выборов
Хиллари Клинтон
Клинтон обвинила Трампа в предательстве США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что при необходимости инициирует жесткий Brexit 31 октября
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Госдуме призвали Зеленского прекратить распространять мифы про Крым
Члены Совета Безопасности ООН
Китай обвинил США в использовании двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния