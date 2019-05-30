Нетаньяху пообещал победить на вторых за год парламентских выборах

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что победит на вторых за год парламентских выборах.

После того как ему не удалось сформировать правящую коалицию и кабинет, на нее опирающейся, Кнессет проголосовал за самороспуск и назначил на 17 сентября выборы, по итогам которых будет создаваться новое правительство и определяться его глава.

"Мы проведем острую, ясную кампанию и победим", - сказал Нетаньяху журналистам по итогам голосования.

Виновником своей неудачи он назвал русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья партия "Наш дом Израиль" отказалась идти на уступки ультраортодоксам в вопросе о призыве в армию учащихся йешив - еврейских семинарий.

"Либерман не собирался договариваться, он хотел только свалить правительство. Либерман сейчас является частью левого лагеря", - сказал Нетаньяху.