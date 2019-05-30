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РИА Новости

Нетаньяху пообещал победить на вторых за год парламентских выборах

06:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что победит на вторых за год парламентских выборах.
После того как ему не удалось сформировать правящую коалицию и кабинет, на нее опирающейся, Кнессет проголосовал за самороспуск и назначил на 17 сентября выборы, по итогам которых будет создаваться новое правительство и определяться его глава.
"Мы проведем острую, ясную кампанию и победим", - сказал Нетаньяху журналистам по итогам голосования.
Виновником своей неудачи он назвал русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья партия "Наш дом Израиль" отказалась идти на уступки ультраортодоксам в вопросе о призыве в армию учащихся йешив - еврейских семинарий.
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"Либерман не собирался договариваться, он хотел только свалить правительство. Либерман сейчас является частью левого лагеря", - сказал Нетаньяху.
Сам Либерман не раз говорил, что не видит иной кандидатуры на пост премьер-министра, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить.
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