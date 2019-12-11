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Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
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РИА Новости

Кнессет Израиля принял решение о самороспуске

13:59 11.12.2019
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© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва приняли решение о самороспуске, сообщает телевизионный канал кнессета.
Пока законопроект одобрен в предварительном чтении. "Законопроект о роспуске кнессета 22 созыва принят в предварительном чтении большинством в 50 голосов и без воздержавшихся и проголосовавших против. Согласно законопроекту, выборы в кнессет 23 созыва пройдут 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении на сайте израильского парламента.
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Кнессет 22 созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий - он просуществовал меньше трех месяцев. Решение о самороспуске принято за несколько часов до истечения мандата на формирование кабинета министров, предоставленного парламенту президентом страны. Переговоры о формировании правительственной коалиции не увенчались успехом.
Глава самой крупной фракции "Кахоль-Лаван" Ави Нисенкорн заявил, что считает роспуск парламента поражением для всей законодательной системы власти. "Сегодня у меня сжимается сердце, думаю, и у других депутатов тоже", - сказал он.

"Мы бы все предпочли не оказаться в такой ситуации", - заявил в свою очередь глава переговорной группы правящей партии "Ликуд" по формированию коалиции депутат Ярив Левин.

После выборов в кнессет 22 созыва мандат на формирование кабинета министров из рук президента Реувена Ривлина последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства.
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Ярив ЛевинРеувен РивлинКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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