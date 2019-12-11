Кнессет Израиля принял решение о самороспуске

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва приняли решение о самороспуске, сообщает телевизионный канал кнессета.

Пока законопроект одобрен в предварительном чтении. "Законопроект о роспуске кнессета 22 созыва принят в предварительном чтении большинством в 50 голосов и без воздержавшихся и проголосовавших против. Согласно законопроекту, выборы в кнессет 23 созыва пройдут 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении на сайте израильского парламента.

Кнессет 22 созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий - он просуществовал меньше трех месяцев. Решение о самороспуске принято за несколько часов до истечения мандата на формирование кабинета министров, предоставленного парламенту президентом страны. Переговоры о формировании правительственной коалиции не увенчались успехом.

Глава самой крупной фракции "Кахоль-Лаван" Ави Нисенкорн заявил, что считает роспуск парламента поражением для всей законодательной системы власти. "Сегодня у меня сжимается сердце, думаю, и у других депутатов тоже", - сказал он.

"Мы бы все предпочли не оказаться в такой ситуации", - заявил в свою очередь глава переговорной группы правящей партии "Ликуд" по формированию коалиции депутат Ярив Левин.