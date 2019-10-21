Нетаньяху сообщил, что возвращает мандат на формирование правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что возвращает мандат на формирование правительства, заявил представитель резиденции президента.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху. На коалиционные переговоры и создание правительства были отведены 28 дней. Теперь право формирования правительства может быть передано другому парламентарию.
"Президент получил сегодня заявление премьера о том, что он возвращает мандат президенту, так как не смог сформировать правительство", - приводится в Twitter президента слова представителя его резиденции.
Нетаньяху, которому в понедельник исполнилось 70 лет, был главой правительства Израиля 10 лет подряд. Тем самым он поставил рекорд пребывания на посту премьер-министра, превзойдя достижение отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона.