Президент Израиля дал Кнессету три недели, чтобы сформировать правительство

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин дал депутатам парламента 21 день на попытку сформировать коалиционное правительство после неудачи лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
На специальной церемонии в своей резиденции в Иерусалиме президент официально сообщил спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну о том, что ни Нетаньяху, ни Ганцу не удалось сформировать кабинет министров, поэтому теперь эта задача возложена на депутатов Кнессета.
"Это значит, что по закону, начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении 21 дня решение, на кого возложить труд формирования следующего правительства, возлагается на депутатов Кнессета… Это время серьезного испытания для государства Израиль. В эти 21 день вы не будете представлять свои блоки и партии, вы ответите перед своей совестью, вам придется ответить только на один вопрос: в чем заключается мой долг перед государством Израиль", - сказал президент Ривлин на специальной церемонии в своей резиденции в Иерусалиме, где присутствовал спикер Кнессета.
Ситуация, когда право сформировать правительство перешло к депутатам Кнессета, является для Израиля исторически беспрецедентной.
Действующее законодательство предоставляет избранным депутатам израильского Кнессета в течение 21 дня возможность самим найти кандидата, способного заручиться поддержкой большинства парламентариев и сформировать правительство. Для этого претендент в премьеры должен заручиться рекомендацией большинства депутатов в 120-местном Кнессете. При этом на роль будущего премьера может претендовать любой парламентарий.
Президент призвал депутатов оставить предвыборные разногласия на время формирования нового кабинета министров и проявить ответственность.
"В данный момент от вас требуется государственная ответственность по отношению ко всему народу, светским и религиозным. Отложите в сторону политику… Это время серьезного испытания для государства Израиль. В эти 21 день вы не будете представлять свои блоки и партии, вы останетесь наедине с собой и ответите перед своей совестью, вам придется ответить только на один вопрос: в чем заключается мой долг перед государством Израиль", - подчеркнул Ривлин, адресуя свои слова депутатам Кнессета.
Согласно справке, распространенной сегодня юридическим советником Кнессета Эялем Иноном, депутат Кнессета, сумевший в течение 21 дня собрать 61 рекомендацию от коллег по парламенту, получит от президента Ривлина мандат на формирование правительства.
На эту задачу ему будет предоставлено еще две недели. По существующему законодательству, претенденту, сумевшему таким образом сформировать кабинет министров, достаточно будет простого парламентского большинства, чтобы утвердить правительство и стать премьером. При этом фракционная дисциплина, требующая от депутатов неукоснительно выполнять решения собственной партии, на это время отменяется.
В случае, если и эта попытка окажется безуспешной, Израиль впервые в его истории ожидают третьи подряд парламентские выборы в течение одного года. Эксперты считают, что, скорее всего, досрочные выборы в Кнессет 22 созыва могут быть назначены на март 2020 года.
После выборов в Кнессет 22 созыва мандат на формирование кабинета министров из рук президента Ривлина последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства.