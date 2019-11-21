Президент Израиля дал Кнессету три недели, чтобы сформировать правительство

"Это значит, что по закону, начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении 21 дня решение, на кого возложить труд формирования следующего правительства, возлагается на депутатов Кнессета… Это время серьезного испытания для государства Израиль. В эти 21 день вы не будете представлять свои блоки и партии, вы ответите перед своей совестью, вам придется ответить только на один вопрос: в чем заключается мой долг перед государством Израиль", - сказал президент Ривлин на специальной церемонии в своей резиденции в Иерусалиме, где присутствовал спикер Кнессета.