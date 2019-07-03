Спикер парламента Израиля не смог отменить выборы в Кнессет

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн признал, что ему не удалось заручиться достаточной поддержкой для отмены назначенных на сентябрь выборов.

Переизбирать Кнессет второй раз за год израильтянам предстоит из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог по итогам их апрельского волеизъявления сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.

"В последние дни я работал... над тем, чтобы добиться отмены этих ненужных выборов и сэкономить вам миллиарды. К сожалению, не все партии пошли на сотрудничество, и мы не можем отменить выборы", - написал Эдельштейн, обращаясь к согражданам в Twitter

Ранее он говорил, что нашел юридическую схему, которая позволяла бы избежать повторного голосования, но требовала широкой политической поддержки, в том числе со стороны значительной части оппозиции.