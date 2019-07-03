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РИА Новости

Спикер парламента Израиля не смог отменить выборы в Кнессет

Вчера, 15:34
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© Фото : YoninahКнессет
Кнессет
© Фото : Yoninah
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн признал, что ему не удалось заручиться достаточной поддержкой для отмены назначенных на сентябрь выборов.
Переизбирать Кнессет второй раз за год израильтянам предстоит из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог по итогам их апрельского волеизъявления сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
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"В последние дни я работал... над тем, чтобы добиться отмены этих ненужных выборов и сэкономить вам миллиарды. К сожалению, не все партии пошли на сотрудничество, и мы не можем отменить выборы", - написал Эдельштейн, обращаясь к согражданам в Twitter.
Ранее он говорил, что нашел юридическую схему, которая позволяла бы избежать повторного голосования, но требовала широкой политической поддержки, в том числе со стороны значительной части оппозиции.
После победы на апрельских выборах Нетаньяху пытался сформировать кабинет на основе право-религиозной коалиции, но не смог преодолеть разногласия между ультраортодоксами и антиклерикальной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана. В ситуации, когда право на создание правительства могло перейти к оппозиции, соратники Нетаньяху инициировали роспуск Кнессета с назначением новых выборов на 17 сентября.
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