https://ria.ru/20220630/izrail-1799197047.html

Кнессет проголосовал за самороспуск

Кнессет проголосовал за самороспуск - РИА Новости, 30.06.2022

Кнессет проголосовал за самороспуск

Парламент Израиля проголосовал во втором и третьем чтениях за самороспуск, свидетельствуют кадры трансляции официального телеканала Кнессета. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:00

2022-06-30T11:00

2022-06-30T11:07

израиль

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

нафтали беннет

кнессет израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн – РИА Новости. Парламент Израиля проголосовал во втором и третьем чтениях за самороспуск, свидетельствуют кадры трансляции официального телеканала Кнессета.В полночь сменный премьер-министр, глава МИД Яир Лапид станет премьер-министром на время переходного периода. Выборы в Кнессет 25-го созыва пройдут 1 ноября.В июне прошлого года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.

https://ria.ru/20220525/repatriatsiya-1790433078.html

https://ria.ru/20220622/krizis-1797034537.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, кнессет израиля