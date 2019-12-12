Президент Израиля надеется, что следующие выборы положат конец кризису

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Израиля Президент Израиля Реувен Ривлин после роспуска Кнессета и объявления новых выборов выразил надежду, что эта предвыборная кампания станет последней на ближайшие четыре года.

В ночь на четверг израильский Кнессет принял закон о самороспуске в окончательном, третьем чтении. Новые, третьи за год, выборы назначены на 2 марта 2020 года.

"Дорогие сограждане, я надеюсь, что на фоне двух раундов выборов и начала третьей предвыборной кампании, я верю, что это также критический момент для граждан Израиля, которые решат, кто их лидеры", - заявил президент.

"Я надеюсь, что это последняя предвыборная кампания на ближайшие четыре года и мы сможем вырасти как народ и общество от раздора и несогласия, которые разделяют нас, до согласия и действий, которые идут на пользу нам всем", - добавил президент.

Ривлин также призвал общество не терять веру в демократическую систему Израиля.