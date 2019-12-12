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Президент Израиля надеется, что следующие выборы положат конец кризису
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РИА Новости

Президент Израиля надеется, что следующие выборы положат конец кризису

16:04 12.12.2019
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© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин после роспуска Кнессета и объявления новых выборов выразил надежду, что эта предвыборная кампания станет последней на ближайшие четыре года.
В ночь на четверг израильский Кнессет принял закон о самороспуске в окончательном, третьем чтении. Новые, третьи за год, выборы назначены на 2 марта 2020 года.
"Дорогие сограждане, я надеюсь, что на фоне двух раундов выборов и начала третьей предвыборной кампании, я верю, что это также критический момент для граждан Израиля, которые решат, кто их лидеры", - заявил президент.
"Я надеюсь, что это последняя предвыборная кампания на ближайшие четыре года и мы сможем вырасти как народ и общество от раздора и несогласия, которые разделяют нас, до согласия и действий, которые идут на пользу нам всем", - добавил президент.
Израиль
01:51
Крайний срок формирования правительства Израиля истек
Ривлин также призвал общество не терять веру в демократическую систему Израиля.
По прошествии сентябрьских парламентских выборов, в Израиле не смогли сформировать коалиционное правительство. Мандат на формирование кабинета министров из рук президента Реувена Ривлина последовательно получали лидеры двух крупнейших фракций: председатель правящей партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Никто из них не сумел добиться необходимой поддержки парламентского большинства. После этого впервые в истории Израиля мандат на формирование правительственной коалиции получил Кнессет, но никому из депутатов также не удалось заручиться поддержкой 61 депутата в 120-местном парламенте.
Кнессет
04:53
В Кнессете одобрили проект о роспуске парламента и новых выборах
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Реувен РивлинКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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