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Крупные пожары в Москве в 2021-2022 годах

Крупные пожары в Москве в 2021-2022 годах - РИА Новости, 29.06.2022

Крупные пожары в Москве в 2021-2022 годах

вспыхнул крупный пожар на юге Москвы: по данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:31

2022-06-29T13:31

2022-06-29T13:31

справки

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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202229 июня вспыхнул крупный пожар на юге Москвы: по данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла с 500 до двух тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекались порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. Причиной возникновения пожара стал, по предварительной версии, поджог.3 июня на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. Пострадали четыре человека, среди пострадавших – начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максим Серегин.2021В ночь на 5 октября при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Сумском проезде в районе Чертаново Северное ребенок и взрослый погибли, еще семь человек пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 28 человек. К тушению привлекались 123 человека и 36 единиц техники. 1 октября в поселке Мосрентген в Новой Москве загорелся склад со стройматериалами. Склад, размером 50 на 100 метров, горел по всей площади, произошло обрушение всей кровли здания. В 11.35 пожар был локализован. К тушению огня привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. 24 сентября произошел пожар на территории Военного университета. Возгорание произошло в казарме войсковой части, из-за которого частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Пострадавших не было. В ночь на 30 июля в районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелось пятиэтажное здание склада. Пожар был ликвидирован на площади две тысячи квадратных метров. При тушении пострадали двое пожарных. Всего к тушению пожара привлекались 120 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32. 17 июня произошел пожар на заводе по переработке лома по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Площадь пожара возросла до тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 25 мая произошел пожар в старом двухэтажном здании на Серебрянической набережной, его удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Два вертолета Ка-32 около полутора часов тушили пожар, сбросив 55 тонн воды. В ночь на 4 мая пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали. 20 февраля пожар начался на складе с деревянными поддонами по адресу: улица Промышленная, дом 11 А, строение 1. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. 7 февраля произошел пожар в металлическом ангаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1. Пожар был ликвидирован на площади тысяча квадратных метров. Пострадавших нет.6 февраля в результате пожара в жилом доме в поселке Мосрентген в новой Москве три человека погибли, 12 были госпитализированы. Пожар произошел из-за загорания вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже девяти этажного жилого дома и балконов с третьего по девятый этажи, на общей площади 325 квадратных метров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32