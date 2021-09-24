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В Москве СК начал проверку после пожара в Военном университете
В Москве СК начал проверку после пожара в Военном университете - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве СК начал проверку после пожара в Военном университете
Доследственная проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности начата после пожара в Военном университете в Москве, сообщает Главное военное... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:10
2021-09-24T19:10
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Доследственная проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности начата после пожара в Военном университете в Москве, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ ранее сообщал о пожаре на территории Военного университета в Москве. Горела кровля трехэтажного здания."По факту пожара на территории федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации (далее – военный университет) проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении на сайте управления.По данным ведомства, в пятницу около 2:00 в казарме войсковой части произошло возгорание, из-за которого частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров."Во время пожара военнослужащие и иные лица, а также оружие и боеприпасы установленным порядком эвакуированы. Пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, россия
19:10 24.09.2021
 
В Москве СК начал проверку после пожара в Военном университете

СК начал проверку о нарушении пожарной безопасности после пожара в Военном университете

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Доследственная проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности начата после пожара в Военном университете в Москве, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ ранее сообщал о пожаре на территории Военного университета в Москве. Горела кровля трехэтажного здания.
"По факту пожара на территории федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации (далее – военный университет) проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении на сайте управления.
По данным ведомства, в пятницу около 2:00 в казарме войсковой части произошло возгорание, из-за которого частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.
"Во время пожара военнослужащие и иные лица, а также оружие и боеприпасы установленным порядком эвакуированы. Пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
Пожарные во время тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 08:01
При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управлениеРоссия
 
 
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