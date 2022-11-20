https://ria.ru/20221120/rzhd-1832902228.html

Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов

Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов - РИА Новости, 20.11.2022

Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов

Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:09

2022-11-20T16:09

2022-11-20T17:27

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление."Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД. Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов", - сообщили в РЖД в воскресенье.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901958.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, пожар на площади трех вокзалов в москве