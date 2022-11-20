https://ria.ru/20221120/rzhd-1832902228.html
Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов
Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов - РИА Новости, 20.11.2022
Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов
Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:09
2022-11-20T16:09
2022-11-20T17:27
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление."Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД. Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов", - сообщили в РЖД в воскресенье.
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832901958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, пожар на площади трех вокзалов в москве
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:09 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Пожар у Комсомольской площади в Москве не влияет на движение поездов
Место пожара у Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, поезда иду по графику