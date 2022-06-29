https://ria.ru/20220629/pozhar-1798949966.html

Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы

Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы - РИА Новости, 29.06.2022

Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы

Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:53

2022-06-29T11:53

2022-06-29T12:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров."Предварительно, пожар возник из-за поджога", - сказал собеседник.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве Площадь крупного пожара на Каширке на юге Москвы возросла до 2 тыс квадратов, сообщили РИА Новости в МЧС. Огонь перекинулся на второй ангар. Угрозы жилым домам нет. На место направлен пожарный вертолет Ка-32. 2022-06-29T11:53 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, видео