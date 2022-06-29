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Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы - РИА Новости, 29.06.2022
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:53
2022-06-29T11:53
2022-06-29T12:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров."Предварительно, пожар возник из-за поджога", - сказал собеседник.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве
Площадь крупного пожара на Каширке на юге Москвы возросла до 2 тыс квадратов, сообщили РИА Новости в МЧС. Огонь перекинулся на второй ангар. Угрозы жилым домам нет. На место направлен пожарный вертолет Ка-32.
2022-06-29T11:53
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, видео
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
2022-06-29T11:53
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PT0M56S
11:53 29.06.2022 (обновлено: 12:01 29.06.2022)
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
Источник назвал поджог предварительной причиной крупного пожара в районе Каширского шоссе