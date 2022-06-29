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Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы - РИА Новости, 29.06.2022
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Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы - РИА Новости, 29.06.2022
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:53
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происшествия
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров."Предварительно, пожар возник из-за поджога", - сказал собеседник.
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Крупный пожар на Каширском шоссе в Москве
Площадь крупного пожара на Каширке на юге Москвы возросла до 2 тыс квадратов, сообщили РИА Новости в МЧС. Огонь перекинулся на второй ангар. Угрозы жилым домам нет. На место направлен пожарный вертолет Ка-32.
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происшествия, москва, видео
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
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11:53 29.06.2022 (обновлено: 12:01 29.06.2022)
 
Источник назвал предварительную причину пожара на юге Москвы

Источник назвал поджог предварительной причиной крупного пожара в районе Каширского шоссе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ тушит пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве
Вертолет МЧС РФ тушит пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вертолет МЧС РФ тушит пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
По данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров.
"Предварительно, пожар возник из-за поджога", - сказал собеседник.
 
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