https://ria.ru/20220608/mchs-1793912417.html

Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара

Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара - РИА Новости, 08.06.2022

Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара

Госпитализированный после пожара в бизнес центре "Гранд Сетунь плаза" начальник МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:39

2022-06-08T10:39

2022-06-08T10:43

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госпитализированный после пожара в бизнес центре "Гранд Сетунь плаза" начальник МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского."Состояние средней тяжести, температура - вечер 36,6, утром 36,4",- сообщили в медучреждении.Там также добавили, что Желтов на данный момент находится в отделении кардиологии.Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся утром 3 июня на улице Горбунова на западе Москвы. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. В ходе тушения пожара пострадали начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максим Серёгин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/pozhar-1792861231.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)