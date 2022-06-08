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Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара - РИА Новости, 08.06.2022
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Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара
Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара - РИА Новости, 08.06.2022
Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара
Госпитализированный после пожара в бизнес центре "Гранд Сетунь плаза" начальник МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:39
2022-06-08T10:43
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госпитализированный после пожара в бизнес центре "Гранд Сетунь плаза" начальник МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского."Состояние средней тяжести, температура - вечер 36,6, утром 36,4",- сообщили в медучреждении.Там также добавили, что Желтов на данный момент находится в отделении кардиологии.Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся утром 3 июня на улице Горбунова на западе Москвы. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. В ходе тушения пожара пострадали начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максим Серёгин.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:39 08.06.2022 (обновлено: 10:43 08.06.2022)
 
Врачи рассказали о состоянии начальника московского главка МЧС после пожара

Состояние пострадавшего в пожаре начальника московского главка МЧС Желтова средне тяжелое

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госпитализированный после пожара в бизнес центре "Гранд Сетунь плаза" начальник МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
"Состояние средней тяжести, температура - вечер 36,6, утром 36,4",- сообщили в медучреждении.
Там также добавили, что Желтов на данный момент находится в отделении кардиологии.
Бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" загорелся утром 3 июня на улице Горбунова на западе Москвы. Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. В ходе тушения пожара пострадали начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максим Серёгин.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:50В России
Собянин: пожар в бизнес-центре "Сетунь Плаза" потушили
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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