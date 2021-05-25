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Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы
Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы - РИА Новости, 02.06.2021
Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы
Два вертолета Ка-32 около полутора часов тушили пожар в старом здании в центре Москвы, сбросив 55 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-25T15:44
2021-06-02T16:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
гочсипб
ка-32
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происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Два вертолета Ка-32 около полутора часов тушили пожар в старом здании в центре Москвы, сбросив 55 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров. Пожар был локализован в 14.15, а в 14.42 ликвидировано открытое горение."Экипажи выполнили 11 сливов, сбросив на очаг возгорания 55 тонн воды. Работа авиации заняла около полутора часов", - рассказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций вертолеты Московского авиацентра оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет сбрасывать на пожар одновременно до пяти тонн огнегасящей жидкости.
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гочсипб, ка-32, москва, происшествия

Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы

15:44 25.05.2021 (обновлено: 16:46 02.06.2021)
 
© Департамент ГОЧСиПБ МосквыВертолет Ка-32А
Вертолет Ка-32А
© Департамент ГОЧСиПБ Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Два вертолета Ка-32 около полутора часов тушили пожар в старом здании в центре Москвы, сбросив 55 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров. Пожар был локализован в 14.15, а в 14.42 ликвидировано открытое горение.
"Экипажи выполнили 11 сливов, сбросив на очаг возгорания 55 тонн воды. Работа авиации заняла около полутора часов", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций вертолеты Московского авиацентра оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет сбрасывать на пожар одновременно до пяти тонн огнегасящей жидкости.
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