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Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы

Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы - РИА Новости, 02.06.2021

Около 1,5 часов вертолеты тушили крупный пожар в центре Москвы

Два вертолета Ка-32 около полутора часов тушили пожар в старом здании в центре Москвы, сбросив 55 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.06.2021

2021-05-25T15:44

2021-05-25T15:44

2021-06-02T16:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

гочсипб

ка-32

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Два вертолета Ка-32 около полутора часов тушили пожар в старом здании в центре Москвы, сбросив 55 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров. Пожар был локализован в 14.15, а в 14.42 ликвидировано открытое горение."Экипажи выполнили 11 сливов, сбросив на очаг возгорания 55 тонн воды. Работа авиации заняла около полутора часов", - рассказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций вертолеты Московского авиацентра оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет сбрасывать на пожар одновременно до пяти тонн огнегасящей жидкости.

https://ria.ru/20210426/spasateli-1729939349.html

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2021

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гочсипб, ка-32, москва, происшествия