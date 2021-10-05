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В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека
В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека
Ребенок и взрослый погибли, еще семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:17
2021-10-05T09:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ребенок и взрослый погибли, еще семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, шесть пострадавших госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно. Из дома эвакуировали 28 человек. Пожар общей площадью 30 квадратных метров был ликвидирован в 00.21. К тушению привлекались 123 человека и 36 единиц техники.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным ведомства, погибла женщина 1980 года рождения и ее дочь, девочка 2017 года рождения и пожилая женщина госпитализированы."Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки", - добавила Иванова.
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происшествия, москва
07:17 05.10.2021 (обновлено: 09:01 05.10.2021)
 
В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

На юге Москвы при пожаре в девятиэтажном доме погибли ребенок и взрослый

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ребенок и взрослый погибли, еще семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате возгорания в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома в районе Чертаново Северное на Сумском проезде пострадали девять человек, из них двое, в том числе ребенок 2011 года рождения, погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, шесть пострадавших госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно. Из дома эвакуировали 28 человек. Пожар общей площадью 30 квадратных метров был ликвидирован в 00.21. К тушению привлекались 123 человека и 36 единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным ведомства, погибла женщина 1980 года рождения и ее дочь, девочка 2017 года рождения и пожилая женщина госпитализированы.
"Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки", - добавила Иванова.
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