https://ria.ru/20211005/pozhar-1753100621.html

В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

Ребенок и взрослый погибли, еще семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:17

2021-10-05T07:17

2021-10-05T09:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ребенок и взрослый погибли, еще семь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, шесть пострадавших госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно. Из дома эвакуировали 28 человек. Пожар общей площадью 30 квадратных метров был ликвидирован в 00.21. К тушению привлекались 123 человека и 36 единиц техники.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным ведомства, погибла женщина 1980 года рождения и ее дочь, девочка 2017 года рождения и пожилая женщина госпитализированы."Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210928/pozhar-1752096789.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва