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В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание
В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание - РИА Новости, 20.11.2022
В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание
Около Комсомольской площади в Москве произошел пожар в двухэтажном кирпичном складском здании, площадь возгорания уточнятся, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:50
2022-11-20T15:50
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Около Комсомольской площади в Москве произошел пожар в двухэтажном кирпичном складском здании, площадь возгорания уточнятся, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."По прибытии пожарных, происходит загорание в двухэтажном кирпичном складском здании. Что горит и площадь загорания уточняется", – говорится в сообщении.Как в свою очередь сообщили агентству в экстренных службах, площадь склада составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
15:50 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание
МЧС: в Москве у Комсомольской площади в двухэтажном складском здании произошел пожар