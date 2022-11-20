https://ria.ru/20221120/pozhar-1832898037.html

В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание

В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание - РИА Новости, 20.11.2022

В Москве у Комсомольской площади загорелось складское здание

Около Комсомольской площади в Москве произошел пожар в двухэтажном кирпичном складском здании, площадь возгорания уточнятся, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:50

2022-11-20T15:50

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Около Комсомольской площади в Москве произошел пожар в двухэтажном кирпичном складском здании, площадь возгорания уточнятся, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар произошел в воскресенье на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. Виднелось сильное задымление. Спасатели прибыли на место."По прибытии пожарных, происходит загорание в двухэтажном кирпичном складском здании. Что горит и площадь загорания уточняется", – говорится в сообщении.Как в свою очередь сообщили агентству в экстренных службах, площадь склада составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20221120/pozhar-1832895019.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве