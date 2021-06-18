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На юго-востоке Москвы потушили пожар на заводе по переработке лома
На юго-востоке Москвы потушили пожар на заводе по переработке лома - РИА Новости, 18.06.2021
На юго-востоке Москвы потушили пожар на заводе по переработке лома
Пожар на заводе по переработке лома на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:54
2021-06-18T00:54
2021-06-18T00:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пожар на заводе по переработке лома на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.Возгорание произошло по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Пожар начался на заводе вторчермета - на открытой площадке горят холодильные установки. Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 1 тысячи квадратных метров. В 23.58 была объявлена локализация."В 00.25 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте пожара также работала передвижная лаборатория УМЛК ГУМЧС России по городу Москве, которая проводила замеры уровня ПДК вредных веществ в районе происшествия: в ходе работы лаборатории уровня превышения вредных веществ в атмосфере выявлено не было.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
На юго-востоке Москвы потушили пожар на заводе по переработке лома
На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на заводе по переработке лома