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Суд арестовал управляющую отелем, где при пожаре погибли два человека
Суд арестовал управляющую отелем, где при пожаре погибли два человека
Суд арестовал управляющую гостиницы "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, после пожара в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:47
2021-05-06T17:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Суд арестовал управляющую гостиницы "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, после пожара в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В СК проинформировали, что в результате происшествия скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух лиц". Правоохранители задержали гендиректора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отеля.Сообщалось также, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом."По подозрению в совершении данного преступления задержана управляющая отелем 1979 года рождения. Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Москвы избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Суд арестовал управляющую отелем, где при пожаре погибли два человека

17:47 06.05.2021 (обновлено: 17:49 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУправляющая отелем "Вечный зов" Евгения Чумаколенко в зале Пресненского суда, где ей избирают меру пресечения по делу о гибели двух человек при пожаре в гостинице
Управляющая отелем Вечный зов Евгения Чумаколенко в зале Пресненского суда, где ей избирают меру пресечения по делу о гибели двух человек при пожаре в гостинице - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Суд арестовал управляющую гостиницы "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, после пожара в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В СК проинформировали, что в результате происшествия скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух лиц". Правоохранители задержали гендиректора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отеля.
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 21:43
В СК назвали приоритетную версию пожара в московской гостинице
Сообщалось также, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.
"По подозрению в совершении данного преступления задержана управляющая отелем 1979 года рождения. Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Москвы избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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