https://ria.ru/20210506/arest-1731325572.html

Суд арестовал управляющую отелем, где при пожаре погибли два человека

Суд арестовал управляющую отелем, где при пожаре погибли два человека

Суд арестовал управляющую гостиницы "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, после пожара в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:47

2021-05-06T17:47

2021-05-06T17:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Суд арестовал управляющую гостиницы "Вечный зов" на юго-востоке Москвы, после пожара в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В СК проинформировали, что в результате происшествия скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух лиц". Правоохранители задержали гендиректора частной организации, сдавшей здание в аренду, а также управляющего отеля.Сообщалось также, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом."По подозрению в совершении данного преступления задержана управляющая отелем 1979 года рождения. Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Москвы избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731143645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия