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Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 29.06.2022
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Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 29.06.2022
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров
Площадь крупного пожара в двух ангарах на юге Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, на место происшествия направлена мобильная лаборатория для замера РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:51
2022-06-29T13:03
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Площадь крупного пожара в двух ангарах на юге Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, на место происшествия направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров", - сказал собеседник агентства."Объявлена ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, мобильная лаборатория провела замеры воздуха в районе пожара. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. К тушению пожара привлекались порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолёт Ка-32.Причиной пожара стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:51 29.06.2022 (обновлено: 13:03 29.06.2022)
 
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в двух ангарах на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Площадь крупного пожара в двух ангарах на юге Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, на место происшествия направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров", - сказал собеседник агентства.
"Объявлена ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, мобильная лаборатория провела замеры воздуха в районе пожара. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. К тушению пожара привлекались порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолёт Ка-32.
Причиной пожара стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
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