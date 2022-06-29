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Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 29.06.2022

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь крупного пожара в двух ангарах на юге Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, на место происшествия направлена мобильная лаборатория для замера РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:51

2022-06-29T11:51

2022-06-29T13:03

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Площадь крупного пожара в двух ангарах на юге Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, на место происшествия направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров", - сказал собеседник агентства."Объявлена ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, мобильная лаборатория провела замеры воздуха в районе пожара. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. К тушению пожара привлекались порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолёт Ка-32.Причиной пожара стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

https://ria.ru/20220628/pozhar-1798824907.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)