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Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили
Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили - РИА Новости, 20.11.2022
Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили
Городские службы не перекрыли подъезд к Комсомольской площади в центре Москвы, где горит склад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T16:39
2022-11-20T16:39
2022-11-20T17:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Городские службы не перекрыли подъезд к Комсомольской площади в центре Москвы, где горит склад, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в указанном районе, было заметно сильное задымление, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Для тушения привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.В настоящее время проезд к Комсомольской площади не ограничен, к вокзалам можно проехать на личном автотранспорте. Паники среди граждан нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
16:39 20.11.2022 (обновлено: 17:27 20.11.2022)
Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили
Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в центре Москвы не ограничили