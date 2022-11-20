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Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили

Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили - РИА Новости, 20.11.2022

Подъезд к месту пожара на Комсомольской площади в Москве не ограничили

Городские службы не перекрыли подъезд к Комсомольской площади в центре Москвы, где горит склад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T16:39

2022-11-20T16:39

2022-11-20T17:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Городские службы не перекрыли подъезд к Комсомольской площади в центре Москвы, где горит склад, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в указанном районе, было заметно сильное задымление, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Для тушения привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.В настоящее время проезд к Комсомольской площади не ограничен, к вокзалам можно проехать на личном автотранспорте. Паники среди граждан нет.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве