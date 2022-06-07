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Истории украинских наркокурьеров. От вербовки до тюрьмы

Истории украинских наркокурьеров. От вербовки до тюрьмы - РИА Новости, 07.06.2022

Истории украинских наркокурьеров. От вербовки до тюрьмы

У каждого участника наркотической кампании Украины против России свой путь, приведший его на эту войну. Украинцы, которые сидят в российских колониях за распространение наркотиков, рассказывают, как оказались втянутыми в преступные схемы. Истории разные, но в них отчетливо видны одни и те же алгоритмы работы украинских спецслужб.

2022-06-07T12:01

2022-06-07T12:01

2022-06-07T13:47

дурь

украина

служба безопасности украины

россия

наркотики

наркозависимость

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Мы собираем картину намеренной и организованной наркоинтервенции украинских спецслужб против россиян. Это расследование построено, в том числе, на серии записанных нами монологов украинцев, осужденных за распространение наркотиков в России. Заключенный Артем рассказывает о том, как стал наркокурьером и был отправлен в Россию, а также о схеме вербовки и прямо задачах СБУ "утопить российскую молодежь в наркотиках".У Дениса из Днепропетровской области было все обычно: жена, маленькая дочка, работа на стройке. Герой второй истории рассказывает, как пошел воевать на Донбасс в составе добровольческого батальона "Айдар", как их учили ненавидеть русских, как он разочаровался и в итоге принял решение, которое перечеркнуло его жизнь.Третий эпизод из нескольких тысяч историй украинцев – наркокурьеров, отправленных в Россию с 2014 года. Разные судьбы, но почти идентичный финал: одинаковые схемы вербовки, одинаковые инструкции и даже точки контрольного селфи, одинаковые следы украинских спецслужб. Один из таких перевозчиков наркотиков - Денис В. Это его история.Большинство осужденных за наркодиверсии в России украинцев утверждают, что не знали, что именно им предстоит распространять. Лукавят они или нет – неизвестно. Но очевидно, что "соскочить" из этой войны не мог никто из них. Это четвертая история. Ее рассказал Александр.Валерий, программист из Запорожья, получил 16 лет . Его история тоже типична – нехватка денег, отсутствие перспектив, друзья, связанные с "атошниками" и легенды о легальной работе.Андрей уже вышел по УДО. Его случай отличается от других историй украинских наркокурьеров только объемом и суммой заработка. В том, что его кураторы были штатными сотрудниками СБУ убежден и знает наверняка.В этой истории Александра много совпадающих сюжетных линий, но главный герой уже не закладчик, а “химик”. Тот, чьей задачей было разворачивать в России лаборатории по производству оптовых партий наркотиков.Водитель Александр один из тысяч простых украинцев, которые стали наркокурьерами от безысходности, не представляя до конца, куда их втягивают. А потом соскакивать из этой “схемы” было поздно.Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, служба безопасности украины, россия, наркотики, наркозависимость