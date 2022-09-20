https://ria.ru/20220920/kadrovik-1815162100.html

Максим. Кадровик наркокурьеров

Максим. Кадровик наркокурьеров - РИА Новости, 20.09.2022

Максим. Кадровик наркокурьеров

Красноярский бизнесмен Максим по заданию украинских кураторов создал кадровое агентство для найма наркокурьеров.

2022-09-20T13:12

2022-09-20T13:12

2022-09-20T13:37

дурь. наркотическая война украины против россии

украина

россия

наркотики

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815160718_7:0:1168:653_1920x0_80_0_0_a4293a44ea1bee638305049a86e9b41e.jpg

Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.ГраффитчикМеня зовут Максим, осужден к 7 годам по статье 228 прим. 1, часть 4 – сбыт наркотиков. До попадания в эти структуры я занимался бизнесом. У меня была доля в рекламно-производственной компании. Мы зарабатывали вполне вменяемые для любого гражданина деньги. Брали различные заказы, у меня были свои станки, делали световые вывески. Но однажды мне в социальной сети "ВКонтакте" пришло сообщение о возможности заработка больших денежных средств.Я этим очень заинтересовался, но испугался и неделю не отвечал. После набрался смелости и написал в телеграм-канал. Мне предложили поработать граффитчиком – рисовать разные граффити на фасадах зданий. За каждый рисунок мне платили 100 рублей денежным переводом на любые реквизиты. Меня это заинтересовало, и я решил поработать одну ночь.За ночь я заработал порядка 10 тысяч рублей. Я поинтересовался, а возможно ли получать как-то больше. Мне сказали, да, требуются люди в разных городах. Скинули списки этих городов. После чего я начал размещать различного рода рекламу во "ВКонтакте" и в "Телеграме".Первые подчиненныеПридумал, как нарисовать трафарет правильно, чтобы человек смог его распечатать и нарисовать на фасаде здания гораздо быстрее. То есть я учел свои ошибки. Я нашел несколько человек. Соответственно, я озвучил им более низкую заработную плату, нежели платили мне, и обо всем договорился с работодателем.Через некоторое время мне предложили подыскивать курьеров. Мне не говорили, что это будет прямой сбыт наркотиков, они просто их называли курьерами. Я в подробности сильно и не вдавался, хотя я догадывался, чем занимаются люди. Но те цифры, которые мне были озвучены, убрали мораль на задний план.Моя задача была просто найти человека и, скажем так, передать этого человека дальнейшим руководителям, которые потом уже вводили будущего курьера в курс дела. На этом я тоже проработал некоторое время. После чего мне было предложено открыть свое кадровое агентство. Меня пригласили на курсы повышения квалификации.Со мной связались через голосовые сообщения, и я обратил внимание, что говор не русский, с каким-то неизвестным мне акцентом. Это украинский акцент, как стало понятно после. Мне предложили слетать в другую страну, чтобы пройти обучение, но я отказался, я побоялся.Полиграф и отдел кадровМне предложили пройти полиграфолога в своем городе, я нашел, взял его адрес. Мои работодатели из другой страны связались с ним и скинули ему блок вопросов. Меня пригласили на прохождение теста на полиграфе.Я прошел тест на полиграфе, мне сказали, все отлично. И скинули денежные средства, объяснили, что нужно сделать. Нужно было снять квартиру и купить несколько ноутбуков. Дальше заняться набором персонала, который бы работал. Я должен был набрать несколько специалистов, которые, размещая рекламу в соцсетях, на сайтах "Работа”, "Авито", "Юла" и так далее, вербовали бы будущих курьеров. Я снял квартиру, закупил технику и начал подбирать персонал.Каждый из трудоустроенных ребят в офисе проходил полиграфолога. Его документы скидывались работодателям. После чего работодатели попросили прямой доступ к нашим ноутбукам. Дистанционно подключились, настроили технику и обучили нас работать с программами, объяснили, что такое шифрование, как нужно менять айпи-адреса, чтобы нас не нашли. И вообще, какие меры конспирации следует соблюдать. Например, не приходить с телефоном на рабочее место, и очень-очень много тонких деталей, которых мы раньше не знали.Правила конспирации и кадровая работаСо мной выходили на связь через приложение. Мы общались в основном текстовыми сообщениями, но иногда были и голосовые. Это были украинские голоса, ребята учили нас, как правильно настраивать ботов для поиска людей, как правильно работать в программах, не забывать покупать аккаунты – у нас ежедневно менялись аккаунты. Также иногда нас просили подыскать “спортиков”. Это те ребята, которые наказывают курьеров. Если работа выполнена плохо или они считают, что она выполнена плохо. Такого человека могут и покалечить, и после выложить в интернет на всеобщее обозрение, чтобы другие даже не думали воровать наркотики.Я подобрал 90 человек по всей стране, не только по городу. Мне показалось, что денег мало. Мне сказали, не вопрос, можешь сам открыть магазин, и мы будем тебя снабжать товаром. Вопрос о конкуренции не стоял вообще. Их не интересовало, буду я мешать сбыту или нет.Они помогли все это дело раскрутить, начали нас снабжать наркотиками. Со своими работодателями я договорился о каналах поставки. Поставляли они его из Москвы. Когда я спрашивал, откуда берется наркотик, они говорили, мы находим людей, которые проходят полиграфологов, после чего у вас по России заказываются реагенты, все производится в огромных масштабах, от 10 до 100 килограммов за раз. После чего уже распространяется по разным городам.Очень часто просили подыскать водителей, которые готовы доставить наркотик из Москвы до Владивостока, попутно раскидав крупные партии от 5 до 10 килограмм, от 10 до 20 точек по пути.Люди – расходникиЯ понимал, что они используют лаборатории на территории России, это временные лаборатории, которые отрабатывают полгода, после чего ребят закрывают. Те цифры, которые они предлагают, людям кружат голову. Но результат всегда один.Я проработал так порядка года, после чего был пойман сотрудниками Федеральной службы безопасности и осужден на 7 лет.Если честно, я даже не думал, что меня задержат, потому что пока я получал деньги, я их тратил и, скажем так, ярко жил. И только после задержания, оказавшись в реальных условиях, я понимаю, что это того не стоило.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим. Кадровик наркокурьеров. Часть 1 Красноярский бизнесмен Максим по заданию украинских кураторов создал кадровое агентство для найма наркокурьеров. 2022-09-20T13:12 true PT4M08S

Максим. Кадровик наркокурьеров. Часть 2 Красноярский бизнесмен Максим по заданию украинских кураторов создал кадровое агентство для найма наркокурьеров. 2022-09-20T13:12 true PT2M41S

Максим. Кадровик наркокурьеров. Часть 3 Красноярский бизнесмен Максим по заданию украинских кураторов создал кадровое агентство для найма наркокурьеров. 2022-09-20T13:12 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, наркотики, служба безопасности украины, видео