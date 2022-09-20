https://ria.ru/20220920/vitaly-1815242698.html

Роскошная жизнь дорожного рабочего Виталия

Роскошная жизнь дорожного рабочего Виталия - РИА Новости, 20.09.2022

Роскошная жизнь дорожного рабочего Виталия

Дорожный рабочий Виталий рассказывает, как приятель привел его в "Химпром", а потом кинул на произвол судьбы.

2022-09-20T13:16

2022-09-20T13:16

2022-09-20T14:39

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Успешный друг СергейМеня зовут Виталий, история моя началась в 2016 году. Я работал в государственной организации, дорожным работником. Встретил в августе товарища, Сергея – такого красивого, на машине, хорошо одетого.Он говорит: да я с Москвы приехал, работал, все отлично, как ты? Бросай, поехали со мной, мне как раз нужен человек, поедешь, месяцок поработаешь, заработаешь денежку.Ну, посидели, пообщались. Говорит, работа курьером, несложная, небольшие необъемные пакеты, соответственно времени много свободного, будет автомобиль нормальный, не наш какой-нибудь, хороший, иномарка. Ситуация дома, скажем так, напряженная была, и в финансовом плане, думаю, почему нет. На работе беру больничный, звоню ему, говорю, ну что, я готов.Звонит в этот же день вечером, говорит, все, едем срочно, давай полтретьего ночи на вокзале встретимся. Бери такси, я заплачу, все, буду тебя там ждать, едем. Вызываю такси, приезжаем на вокзал, едем с Харькова в Белгород. Он говорит, ну, что, давай полетим на самолете. 40 минут самолета – и мы в Москве.Роскошная жизньИз аэропорта берем такси, едем в Подмосковье, не помню, какой городок, снимаем гостиницу. Он говорит, все, пока отдыхаем, вот такая классная работа, ничего делать не надо, давай, пивасик, шашлычок, пойдем, погуляем…Ну, день или два в таком режиме. Я смотрю, он пытается с кем-то созвониться. Созванивается. “Да, начальство. Я, короче, сказал, что ногу сломал. Вот сейчас, типа, вернулся, сейчас пару-тройку дней посмотрим, куда поедем, может, квартиру снимем”.Несколько дней в Москве, все нормально, все хорошо, потом говорит мне, что едем в Екатеринбург. Мол, как раз сейчас купим машину, проедемся по России, посмотрим на города, страна большая. Он говорит, когда бы ты еще Россию увидел. Ехали пару суток, я с пивасиком, все хорошо, музычка, все классно, дороги хорошие.Приезжаем в Екатеринбург, опять он созванивается с руководством, просит, чтобы денег скинули на жилье. Снимает часть дома, две комнаты, такая обстановочка приятная, живем еще пару-тройку дней, он говорит, я сниму себе жилье отдельно, ты живи здесь, ну что мы, мужики, будем вместе, нормально, можем себе позволить. Я живу там, все хорошо, дал денег сумму небольшую. Пошел в магазин, купил посуды, жизнь налаживаю, куховарю, все отлично.ОтработкаОриентировочно где-то 10 сентября приезжает ко мне, привозит два термопакета большие. А, до этого разговор такой: чтобы ты понимал, ты с первого дня работаешь, то есть то, что я тебе обещал, тебе все заплатится, все нормально. Нравится? Я говорю, нравится, кому ж не нравится? С пивом, борщ да шашлык, хорошо. Он говорит, работа связана с наркотиками, то есть твоя задача, когда я тебе скажу, поехать забрать где-то какой-то пакет, может, это будет упаковка, и куда-то отвезти.Я соответственно говорю ему: подожди, стоп, это все хорошо, если меня сотрудники принимают, что дальше? Он отвечает, что все нормально, не переживай, самое главное – первые три дня ничего не говори, молчи, все нормально, люди серьезные, ты же сам видишь, денег не жалеют и на жилье, и на машину, соответственно, договоримся, вытянем тебя. Главное – трое суток, тебя больше никто не имеет права держать. Я: ладно, хорошо, верю.И вот приезжает с двумя пакетами, там наркотики расфасованные по килограмму. Говорит, собирайся, поедем купим весы, твоя задача расфасовать по 50 грамм. Что делать, вечером занялся этим делом. Расфасовал. Ну и все, жизнь продолжается, у меня все весело, все хорошо.Не игрушкаЗначит, 14 сентября утром звонит мне, надо срочно ехать по такому-то адресу, забрать пакет, вызывай такси.Вызываю такси, слякоть, дождь. Захожу, как он мне объяснял, в лесопарк, там 10 шагов справа разломанное кресло, за креслом пакет, в нем игрушка… Ладно. Захожу в парк, смотрю, кресло, да, действительно, за ним пакет. Только беру пакет в руки, просто моментально появляются люди в масках, меня “стелют”.Я вообще не понимаю, что происходит, жизнь вся перед глазами, ну, думаю, все. Я даже не успел осознать. Меня привозят в участок, естественно, я упорно молчу, думаю, человек мне пообещал, значит, мне помогут.Виталий "сдает" другаГде-то через час заходит в участок таксист, который меня привез. Я понимаю, что человек приехал, меня забрал, соответственно, он скажет, откуда он меня забрал. Я, естественно, говорю: ребята, все понятно, такой-то адрес. То есть со мной диалог: давай, даже если это не твое, то есть человек, который тебя привез, этим занимается, надо его, соответственно, тоже взять. Если он признает, что это его, то тебе ничего практически не будет. Я рассказываю, такой-то человек, Сергей, вот так встретились, приехал, в телефонном режиме сказал мне ехать туда. В это время он мне названивает на телефон, там тысяча пропущенных. Я говорю, вот он звонит. Сотрудники говорят, давай сейчас на громкую включаем, ты ему скажи, что нужно встретиться, и давай будем встречать его. Я включаю громкую, он там: "але, ты где пропал, что случилось, ты где, я тут места не нахожу".Я ему: "давай встретимся". Называю ему адрес – возле супермаркета через час. Сотрудники едут, ждут час, полтора, никто не приезжает. Набирают ему, связи нет. Он все понял.Спустя полгода выходил на связь, общались с ним. Рассказал, как он пострадал, как убегал, как он бросил машину, он вплавь где-то там перебирался в сторону Украины, позвонил работодателю, сказал, как так, вот человек пошел, а там засада? Работодатель ему сказал, а почему вообще пошел туда человек, а не ты?Встреча с коллегамиГде-то после полугода следствия меня присоединили к группе, это был магазин "ХимПром". Приезжаю на следующие сутки, нас уже четверо, еще через два месяца нас уже там восемь человек. Общаемся, кто, что, откуда, как. Оказывается, какой-то магазин "ХимПром" взяли, большой. Потом этап в Москву, в Москве уже группа была около 15 человек. И дальше уже больше, около 30. Все работали на магазин "ХимПром".

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Роскошная жизнь дорожного рабочего Виталия. Часть 1 Дорожный рабочий Виталий рассказывает, как приятель привел его в "Химпром", а потом кинул на произвол судьбы. 2022-09-20T13:16 true PT3M15S

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Роскошная жизнь дорожного рабочего Виталия. Часть 3 Роскошная жизнь дорожного рабочего Виталия. Часть 3 2022-09-20T13:16 true PT3M38S

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