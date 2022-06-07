https://ria.ru/20220607/andreyzakladchik-1791729582.html

Андрей, закладчик-миллионер

Андрей, закладчик-миллионер - РИА Новости, 07.06.2022

Андрей, закладчик-миллионер

Этот человек уже вышел по УДО. Его история отличается от историй других украинских наркокурьеров только объемом и суммой заработка. В том, что его кураторы были штатными сотрудниками СБУ, убежден и знает это наверняка.

2022-06-07T12:02

2022-06-07T12:02

2022-06-07T13:40

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наркозависимость

наркотики

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Зовут меня Андрей, в 2015 году я был осужден по статье 229 прим. 1 за особо крупное распространение наркотиков.Сам я родом с Украины, долгие годы там жил, потом переехал еще в 2000-х годах в Россию, занимался работой, потом был свой небольшой бизнес. Наступили не самые лучшие времена, когда финансовая стабильность несколько пошатнулась.Вербовка за столомЯ все это время поддерживал какие-то отношения с людьми с Украины, в том числе и с тем человеком, о котором сейчас расскажу немного. На тот момент это подполковник СБУ – Сторчак Владимир. В 2014 году я был в поездке на Украине, мы встречались, общались. Я был у него в гостях, и там же у него в гостях находился его другой знакомый – Дмитрий, которого я ранее не знал. И в ходе, скажем так, определенного застолья, общения мы с Дмитрием остались в отдельной комнате, где он мне четко [сделал предложение]. Он представился действующим сотрудником СБУ. И в ходе дальнейшего общения я это четко понимал.Когда мы остались с ним наедине, от него прозвучал вопрос, что, если финансовое положение плохо, может, есть желание заработать. Я говорю, ну, как бы есть, но я все-таки живу в России, не в Украине. Он мне сказал, что это и есть работа по России, заниматься грузоперевозками. В общем, с виду все звучало абсолютно официально, абсолютно нормально.Но когда уже спросил, что нужно возить, [Дмитрий ответил], это наркотики в разных видах. Я сразу сказал, что не согласен. И в ответ получил, не забывай, что твои родители живут на Украине, ты в любом случае будешь этим заниматься и помнить о том, что они здесь, а ты там, и от того, как ты будешь выполнять наши поручения, будет зависеть их здоровье и жизнь. Конечно, мне этот диалог крайне не понравился. Но учитывая то, что мне было сказано, у меня, в общем-то, не оставалось вариантов.Февральские инструкции и деньги с украинских карточекЯ был расстроен. Это было в ноябре. А в феврале ко мне пришло по электронной почте письмо. Дмитрий мне говорил, что жди, я тебе пришлю все инструкции по электронной почте.Начиналось все с того, что нужно было брать очень маленькие партии вещества с одного места, везти в другое. Вскоре мне стали поручать более крупные грузы. Это уже от 5 килограмм, потом доходило до 200 килограмм.Такие грузы я брал во Владивостоке и вез до Новосибирска. В разных городах делались закладки крупные по 5–10 килограмм, делались описания, все это сбрасывал через интернет [кураторам].Общение велось только [через приложения] "Брозикс", "Телеграм", "Джабер". За каждую поездку расчет производился после окончательного развоза, все регулярно оплачивалось.Да, по деньгам это было, конечно, очень интересно, но я прекрасно понимал, что это уголовно наказуемо. И от этого веселей мне не становилось. Приходилось работать от Владивостока и до Брянска – всю эту территорию я объездил на машине. За счет средств, которые мне сбрасывались, я снимал квартиры, приобретал машины. Мог прилететь, в одном городе бросить машину, полететь, и в следующем городе меня ждала новая машина, на которой я получал очередное задание, где что взять, куда что завезти.На начальном этапе деньги приходили на киви-кошельки. Начиная со второго раза и все последующие [все деньги, которые поступали] с киви-кошельков, были с украинских номеров.Это было явно видно по цифрам. Дмитрий, человек, который считался моим старшим, который давал мне все указания, был сотрудником СБУ – центральный аппарат, город Киев.Потом все деньги стали приходить в биткоинах. Меня научили, как создавать биткоин-кошельки, как переводить, конвертировать все эти суммы валюты.Все стандартно, когда этим занимаешься, то ничего сложного как бы и нет. Единственное, что постоянно приходилось приобретать, это левые карточки банковские на несуществующих лиц, через них обналичивать все эти деньги.В первом месяце, когда был своего рода испытательный срок, мне приходилось из одной небольшой партии делать еще более мелкие и раскладывать их в разных местах. А потом я стал возить не менее 20 килограмм, до 200. И, соответственно, делал закладки уже в килограммах.Это уже большие объемы были, закладки я делал только в лесах, в малолюдных, малодоступных местах. Я зарабатывал по 2–3 миллиона рублей, не меньше. В месяц.Речь шла о наркотиках, которые назывались "скорость" и "рега". Я сам не наркоман, поэтому мне тяжело судить [о том, что это за вещества], я не употреблял ни то, ни другое. "Скорость" – это то, что можно курить, колоть, а "рега" – это как концентрат, который разводили."Идеальная схема". Стандартный финалНикто никогда меня не останавливал. Когда меня остановили в последний мой рейс, тогда меня уже задержали. Это были уже сотрудники ФСБ.[Куратор] мне говорил, что та схема, по которой я работаю, идеальная и что там проколов быть не может, что якобы я если проколюсь, то только по своей ошибке. Он говорил, что по такой схеме у него работает много людей по России, в разных регионах, и никого не поймали.Задержали, когда, взяв очередную закладку в Москве, я направлялся в город Красноярск. По пути на Урале меня остановили, это был город Курган, и там уже произошло мое задержание.Вся закладка была в полном объеме, ничего я не раскладывал, не успел еще, потому что не доехал до пункта назначения.[Кураторы ни разу не пытались выйти на связь], такое ощущение, что я для них полностью пропал, исчез. Ну и по сей день как-то я ни одного человека этого не видел, не слышал.Я пытался [выйти из этого бизнеса], говорил, что хотелось бы прекратить этим заниматься, потому что понимал, что рано или поздно произойдет момент, когда меня задержат, потому что это не может продолжаться долго. Со мной буквально за пару недель до моего задержания был диалог, что смотри, ты пока работаешь курьером, а потом мы сделаем так, что ты будешь заниматься лабораторией, будешь производить и сам будешь назначать, кто и когда, в каком месте будет забирать. Я тоже прекрасно понимал, что это хрен редьки не слаще, но, по крайней мере, было более спокойно, что хотя бы перестать заниматься этим по всей России и в дальнейшем, возможно, каким-то образом отдалиться от всего этого. Хотя, как вели себя сотрудники СБУ, по-моему, у них не было ни малейшего желания меня отпускать.Почему так много граждан Украины втянуто в торговлю наркотиками на территории России? В первую очередь, мое мнение, это общегосударственная проблема между Украиной и Россией, то, что сейчас происходит или на тот момент происходило, – это любыми способами, активными либо пассивными, навредить России.В итоге в 2015 году я был задержан, а в 2016 году, после 9 месяцев СИЗО, был оглашен приговор, согласно которому мне присудили 7 лет строгого режима. Я отсидел до момента УДО и вышел. Вот скоро почти 8 месяцев.

https://ria.ru/20220607/himiklaborant-1791732566.html

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Истории украинских наркокурьеров. Андрей, часть 1 Истории украинских наркокурьеров. Андрей, часть 1 2022-06-07T12:02 true PT2M47S

Истории украинских наркокурьеров. Андрей, часть 2 Истории украинских наркокурьеров. Андрей, часть 2 2022-06-07T12:02 true PT5M09S

Истории украинских наркокурьеров. Андрей, часть 3 Истории украинских наркокурьеров. Андрей, часть 3 2022-06-07T12:02 true PT2M44S

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украина, россия, служба безопасности украины, наркозависимость, наркотики