https://ria.ru/20220920/silovik-1818069872.html

Во все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России

Во все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России - РИА Новости, 20.09.2022

Во все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России

Бывший украинский силовик Сергей рассказывает историю своей жизни, в которой нашлось место и торговле оружием, и разборкам с криминальными элементами, которые в итоге и привели его в одну из красноярских колоний.

2022-09-20T13:20

2022-09-20T13:20

2022-09-20T13:35

дурь. наркотическая война украины против россии

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Из охраны президента – в "брачный криминал"Меня зовут Сергей, я отбываю наказание по статье 228 прим. 1, часть 5, срок 8 лет и 6 месяцев. Уже на протяжении 5 лет. Как я сюда попал? Трудная история на самом деле.Проживал в городе Николаеве, родился в Донецкой области. Закончил школу в 2012 году и призвался в оперативку внутренних войск, попал в подразделение внутренних войск МВД Украины "Барс". Во время службы отучился на кинолога в городе Львове. Привлекался в охрану президента на государственной даче в городе Кастрополе, в Ялте, в Крыму. Также был участником Майдана в 2013–2014 годах.После армии полгода отработал в милиции. Так скажем, с органами не задалось, поэтому в дальнейшем зарабатывал только преступным образом. Стремления получить высшее образование у нас в стране у меня никогда не было, потому что я не видел смысла вообще как такого, так как власти нашего города и в целом страны состояли из криминальных элементов.В середине 2014 года я узнал [криминальную схему], у нас она называлась “брачное агентство” – это когда девушки общаются с иностранцами на сайтах знакомств и под теми или иными предлогами выманивают у них деньги через переводы международными системами, такими как “Вестерн Юнион”, “Старкоин” и так далее. Таким образом обманывают народ. Я занимался примерно около года этим, у меня было 15 девчонок. Помогло знание английского языка, поэтому зарабатывал как мог.Потом перестала интересной быть эта тема, так как узнал о витраже трафика – его суть в том, что посредством "Инстаграма"* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) я занимался спамом, раскручивал сайты. Так скажем, за привлечение народа на “положительные” сайты мало платят, соответственно, я раскручивал порносайты, сайты знакомств для тех же иностранцев.После того как в "Инстаграме"* в 2015 году [ввели] систему защиты от спама, у меня заработок закончился. Я начал себя искать в чем-то другом.Оружие и мародерствоЯ познакомился с одним парнем в игре "Контр страйк", мы играли на одном сервере в течение полугода. И в один из прекрасных моментов он мне говорит: хочешь, кое-что покажу? Включает свою камеру и в руке зажата РГД (граната. – Прим. ред.), и следует вопрос: интересуют игрушки?Ему 19 лет на тот момент было, мне 20, и он мне говорит, что занимается мародерством. То есть во время боя в Донецкой Народной Республике он выходит с ребятами, снимает с убитых бронежилеты, всю амуницию полностью. Патроны, оружие забирает и потом продает вот таким образом. Когда он мне назвал цены, они довольно смешные оказались.Ну, я согласился. Узнал через своего друга, кому интересна в городе эта тема, и тут же желающих появилось очень много. Как из простых мирных граждан, так и среди криминальных авторитетов.Его отец должен был пойти в армию служить, соответственно, я понимал, что сейчас будут увеличены объемы и мне нужна крыша. Его отец вышел на передовую, и я начал получать оружие.Они занимают, например, какую-нибудь огневую позицию, привозят оружие со стороны ВСУ, любого калибра: автоматы, пистолеты, гранаты, мины всех видов. После чего вэсэушники уезжают, ополченцы просто подгребают все это и уходят. Там все виды гранат, все виды автоматов, пистолетов и так далее, гранатометов. Я на самом деле опешил, говорю, давай определимся, какой у нас есть потолок, какой предел – 100 автоматов, 200? Он отвечает: предела нет, сколько надо, столько и привезем. И я через своего знакомого выхожу на наших городских криминальных авторитетов, которые сначала маленькие партии заказывали, то есть там 10 ПМ, 10 автоматов. А потом как-то зашел заказ, 250 автоматов нужно было привезти – АК-47, АК-74, 74-е С. Кстати, добавлю, что все оружие, которое приезжало с Донбасса, было со стертыми серийными номерами. Доходило до смешного, были своего рода акции: если я брал больше 20 автоматов, к ним прилагались заряженные рожки и патроны бесплатно. Когда этот заказ на 250 автоматов плюс мины поступил, я понимал, что это не “газель”, это уже конкретно какой-нибудь ЗИЛ надо было грузить.Работали исключительно по 100-процентной предоплате, чтобы потом никаких проблем с деньгами не было. Куда шло это оружие – я не задумывался, так как ввиду своего, скажем, юношеского максимализма мне как бы неинтересно было. Единственная цель, которую я преследовал, – это заработать деньги. Но сейчас я понимаю, что все преступления, которые совершались на территории нашего города, – убийства бизнесменов, ограбления и так далее – были сделаны моим оружием, потому что как бы я туда привез достаточно.По законам криминальных властейМы прозанимались этим примерно 9 месяцев. [Но однажды к нам приехали] местные авторитеты и говорят, что якобы нашим оружием, которое мы продали другим людям, были убиты их друзья. После чего нам “по понятиям” [объяснили, что мы теперь должны]. Забрали у нас все деньги заработанные, примерно на каждого 300–400 тысяч долларов. И [с тех пор] все деньги, которые зарабатывали, мы туда отдавали постоянно. Дошло до того, что мы начали опасаться, что к нам в какой-то момент придут и скажут, что нужно пойти кого-то убить, и так далее.Обратиться в силовые структуры, МВД, СБУ тоже не представлялось возможным, так как так сложилось, что именно криминальные авторитеты заправляют всей политикой в нашем городе. Вот у нас был вор Мультик и его приближенный Горох, которые контролировали бизнес в Херсоне, в Одессе, в Николаеве. Такие ребята ставили губернаторов, мэров. То есть безвыходная ситуация была. Единственное здравое решение, которое мы для себя приняли, это уехать из страны.Бегство с Украины в российскую тюрьму[Чтобы] податься в Европу, нужно было достаточно большое количество денег, мы стали искать пути заработка. В этот момент мне звонит моя подруга и говорит, что со мной хочет связаться один человек, Влад.Влад предложил поехать в Россию сбывать наркотики – в город Красноярск. Пообещал, что будут платить от полумиллиона до миллиона в месяц. И также он замотивировал нас тем, что, когда мы приедем обратно, ему его, скажем так, вышестоящее руководство по наркобизнесу должно отдать весь юг Украины. Это Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье. То есть он будет контролировать именно в этих областях наркотрафик.Его вышестоящим руководством были два брата, тоже с нашего города, Николаева, которые занимались наркотрафиком в масштабах Украины и также владели множеством магазинов по территории России.Мы согласились, я 9 мая 2017 года прилетел в Красноярск, и меня задержали 14 мая, а Влад вылетел в Сургут 9 мая, его через 3 дня задерживают.Я с оперативниками разговаривал, они мне сказали, что конкретно по мне пришла ориентировка. То есть конкретно меня отдали. В этот момент я понимаю, что и Влад, и я, мы были отправлены в один конец.В той колонии, в которой отбываю, я очень часто встречаю земляков, и истории похожи. Просто каждый как-то по-разному туда попал, суть-то одна остается, что нас, ребят из обычных семей, просто забирают и отправляют туда.[Кому-то сразу говорят], что ты поедешь заниматься наркотиками, [кому-то] обещают курьером работать, якобы развозить какие-то посылки.Человек приезжает, ему ставят условие, что ты должен, вот тебе товар, вот тебе закладка, ты ее взял, все, ты теперь должен ее продавать. Если эти наркотики куда-то пропадут или денутся, то мы тебя найдем, потому что предварительно отправил свои паспортные данные.Для истребления русскихИ тут выхода никакого уже нет. Даже если ты вернешься домой в Украину, в страну, где вся система продажная, и люди, которые оттуда выезжают, прекрасно понимают, что и дома их найдут. И поэтому начинают работать, и поэтому они так быстро и попадают в тюрьму.Почему отправили в Россию, почему нельзя было по Украине работать? Просто те ребята крышуются Верховной радой, и мне кажется, каждому гражданину Украины известно доподлинно, что в Верховной раде сидят те же криминальные авторитеты, поэтому не боятся, что в Украине их поймают. А вот в Россию они а не суются, суют обычный народ. Зачем? Для истребления русских.

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Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 1 Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 1 2022-09-20T13:20 true PT3M26S

Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 2 Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 2 2022-09-20T13:20 true PT1M54S

Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 3 Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 3 2022-09-20T13:20 true PT3M46S

Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 4 Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 4 2022-09-20T13:20 true PT4M36S

Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 5 Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 5 2022-09-20T13:20 true PT3M08S

Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 6 Все тяжкие. Криминальные приключения украинского силовика в России. Часть 6 2022-09-20T13:20 true PT2M48S

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