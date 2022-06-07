https://ria.ru/20220607/narkotikidenisd-1790463646.html

Транзит "Айдар" – "наркодесант". Денис Д.

Транзит "Айдар" – "наркодесант". Денис Д. - РИА Новости, 07.06.2022

Транзит "Айдар" – "наркодесант". Денис Д.

Это вторая история из серии записанных монологов украинцев, осужденных за распространение наркотиков в России. Мы собираем картину этой намеренной и организованной интервенции украинских спецслужб против россиян.

2022-06-07T12:02

2022-06-07T12:02

2022-06-07T13:33

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служба безопасности украины

батальон "айдар"

наркотики

наркозависимость

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Осужденный Денис Д., 25.09.88 года рождения, УССР, Днепропетровская область.В 2015 году в городе Днепродзержинске я увидел объявление: курьерская доставка на территории Российской Федерации, с номером телефона России. Достал сотовый телефон, набрал.[Еще] в 2008 году я приехал жить на территорию Российской Федерации, потому что у меня есть в Воронежской области родственники. Жил, работал, стройкой занимался, познакомился с девушкой, расписались, родилась дочка у меня. Жили, все хорошо было. Потом получил три административных нарушения, меня депортировали с территории Российской Федерации. Я зашел нелегально через Белгородскую границу. Жил, в 2013 году развелся.У меня были знакомые в паспортном столе, хотел сделать гражданство Российской Федерации. Не мог получить гражданство Российской Федерации по той причине, потому что мне было 26 лет, а фотографии на 25 лет в паспорте не было. Мне пришлось ехать на территорию Украины. Легально я выезжать не мог, мне пришлось через Ростовскую область выезжать нелегальным путем.Денис попадает в "Айдар"Переехал, поменял паспорт, переехал жить в Киев, какое-то время там работал, потом познакомился с человеком, который доставляет грузы, ну, гуманитарную помощь, можно так сказать, на территорию боевых действий, антитеррористическую кампанию, АТО ("антитеррористической операцией" Киев называет начатую им военную операцию в Донбассе – Прим. ред.). И как-то во мне, наверное, патриотизм проснулся что ли…Я попал в Луганскую область, село Половинково, в добровольческий батальон "Айдар".До весны сидели просто на базе, несли караульную службу и обустраивали территорию.Во время несения службы, ну, покуривал коноплю. Сослуживцы некоторые [тоже] употребляли.Я [начал употреблять наркотики] в раннем детстве еще. Доступ к наркотикам был. В "Айдаре" был нормальный у нас доступ и к наркотикам, и к выпивке, никто это не контролировал, ну и не препятствовали.Лично я [незаконным бизнесом] не занимался. Было у нас, когда мы весной поехали на Лисичанск, подразделение, они организовали дорогу в ЛНР, ну там контрабанда, наверное, продуктов питания, сигареты, спиртное. Их за это крышевали, в день, как я слышал от некоторых бойцов, ну, миллион гривен они получали откат.В 2015 году весной нас собрали, весь батальон "Айдар", и увезли на житомирский полигон ВДВ, проходили [там] обучение.Присутствовали там американские сотрудники не спецслужб, а бывшие "ираковцы", насколько я слышал, которые принимали участие там в боевых действиях, [и теперь] учили украинских бойцов.[Также] промывали людям мозги, что русский – это враг.Просто каждый человек, боец, говорил, что русский – это плохо, русского надо убивать. Ну, личная неприязнь у украинцев, тех, кто воюет, к русским, 75 процентов ненавидят русское население.Денис разочаровывается в "Айдаре" и идет в курьерыПеред тем, как я попал в батальон "Айдар", постоянно по телевизору показывали то, что Российская Федерация вторглась на территорию Луганской области… Слышал, когда там в Рубежном были, некоторые бойцы, которые сплоченные были что ли, подчинялись там вышестоящему руководству, были у него в доверии, вымогали некоторые суммы денег у бизнесменов. Могли прийти домой, забрать денежные средства на нужды.[Позже слышал] что могли зайти к бизнесмену, у которого знали, что есть деньги. Там много местных было с Рубежного, и кто с Лисичанска, ну, знают, у кого деньги есть. Могли физическим воздействием забрать денежные средства, также, возможно, изнасиловать кого-то на глазах.Были какие-то расправы над сослуживцами, был случай, один пошел с другим пиво попить и один только вернулся. У него спрашивают: "А где он?" Он говорит: "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Все, пошли, посмотрели, действительно лежит.Я его [совершившего расправу] видел потом спустя 2–3 недели на Счастье, так же нес воинскую службу дальше.С пленными из ЛНР, ДНР, видел, одного брали в плен, но с ним не церемонились, избивали, допрашивали в военное время. Но потом их судьба, куда они девались, мне говорили, что их отправляли в Киев, в СБУ, дальше я их не видел. Дальнейшая судьба мне их не известна. Но я думаю, да [их убивали].[Деньги, полученные на трассе] высшее руководство делило между собой, непосредственно Рубеж забирал крупную сумму денег.Не знаю, сколько на человека, но знаю, что в день он [руководитель] зарабатывал – ему привозил боец – около 600–700 тысяч гривен. Я с этого ничего не имел.В одном из случаев, когда с Житомира мы вернулись в Рубежное, сидели, отдыхали уже, не на боевых, а так, на нейтральной зоне. Сидели, выпивали, и как-то слово за слово, и один поинтересовался, типа, где твои родители, родственники живут. Сказал, что в России. Ну одному из бойцов это не понравилось. Типа, мы с русскими воюем, а он с нами такой-то и такой. На этом почве конфликт, мы подрались. Потом попал в госпиталь, а госпиталь находился на территории моей области. И я оттуда дезертировал и после этого не возвращался в "Айдар".Пытались [меня искать], звонили, но я говорил, что больше не приеду. Хотели узнать мое месторасположение. Я говорил, далеко, вам все равно не достать меня. Это сентябрь 2015-го, в октябре я увидел первый раз это объявление в городе Днепродзержинске.Денис становится курьеромЗаработная плата от 15 до 20 тысяч в неделю, а у меня ситуация, за квартиру денег не было заплатить, за съемную. Позвонил [в декабре], они мне на карту скинули 200 гривен. Я добрался до Киева, меня встретили двое мужчин, побеседовали со мной, дали мобильный телефон.Говорят, вот тут приложение. Взяли у меня паспорт, сфотографировали его. Один мальчик пошел, купил мне билет с Киева на Киевский вокзал в Москву. Дали телефон, сказали, приедешь в Москву, вот тут вбитый номер телефона Дмитрия, напишешь ему, он тебе объяснит, что делать.В Москву я 27 декабря приехал, написал Дмитрию. Он мне говорит, иди в "Сбербанк", сделай карточку, ну, обыкновенную карту денежную.Сделал карту, мне перечислили деньги. Потом позже говорит, иди, покушай, найди квартиру себе где переночевать. Пошел, нашел. Вечером мне прислали адрес, станция метро "Речной вокзал".Там, говорит, надо будет забрать пакет. Забрал пакет, привез его в хостел, открыл, сразу не понял, что это наркотики, потом уже в дальнейшем понял. Мне надо было его отвезти в Самару. Первый раз я добрался успешно.Дальше по инструкции съездил, купил весы, начал фасовать на более крупные партии.Я не знал, что я буду перевозить. Я потом уже в дальнейшем узнал.Денис пытается выйти из наркотрафика, но не успеваетКогда я первый раз привез в Самару, я узнал, что это наркотики, уже сам домыслил туда-сюда. Когда фасовать начал, понял. Позвонил оператору, говорю, слышишь, Дима, за наркотики много дают, я не хочу этим заниматься. Он мне сказал, за тебя деньги отдали, тебе надо еще раз съездить, привезти в Самару более крупную партию, и ты свободен.[Куратор] обмолвился, что если, мол, тебя милиция примет, то за тебя решать никто ничего не будет, думай сам, короче.Я [когда догадался] говорю, слышишь, это же наркотики, за них срок могут большой дать.Непосредственно мне угроз не поступало, но слышал от парней, что были случаи, что родственникам звонили, угрожали.Приняли меня с 6 на 7 января 2016 года на зеленовском посту. Ехал с Москвы вот как раз второй раз. И на зеленовском посту ДПС при досмотре машины водитель указал на меня пальцем, подошли 2 сотрудника ДПС и попросили пройти до личного досмотра, и при себе у меня был пакет наркотических веществ.Нет, со мной на связь никто не выходил [чтобы вытащить].Консул по правам человека Украины приезжал ко мне один раз.[Спросил], не притесняют ли меня, на каких основаниях, положении я нахожусь в колонии, вместе со всеми кушаю, сплю, рядышком. Ну, я говорю, нет, в этом плане у меня все нормально.Я слышал, что с 2014 по 2016 год на территории Российской Федерации именно граждан Украины по таким же схемам, как я, попалось около полутора-двух тысяч человек.Кто за всем этим наркотрафиком стоит? Я думаю, как по моей логике, это с Украины [ведется работа]. Возможно. СБУ

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Истории украинских наркокурьеров. Денис Д., часть 1 Истории украинских наркокурьеров. Денис Д., часть 1 2022-06-07T12:02 true PT1M26S

Истории украинских наркокурьеров. Денис Д., часть 2 Истории украинских наркокурьеров. Денис Д., часть 2 2022-06-07T12:02 true PT2M31S

Истории украинских наркокурьеров. Денис Д., часть 3 Истории украинских наркокурьеров. Денис Д., часть 3 2022-06-07T12:02 true PT4M04S

Истории украинских наркокурьеров. Артем, часть 4 Истории украинских наркокурьеров. Артем, часть 4 2022-06-07T12:02 true PT2M39S

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украина, россия, служба безопасности украины, батальон "айдар", наркотики, наркозависимость