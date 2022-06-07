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Александр Витальевич. "Химик-лаборант"

Александр Витальевич. "Химик-лаборант" - РИА Новости, 07.06.2022

Александр Витальевич. "Химик-лаборант"

В этой истории много совпадающих сюжетных линий, но главный герой уже не закладчик, а “химик”. Тот, чьей задачей было разворачивать в России лаборатории по производству оптовых партий наркотиков.

2022-06-07T12:01

2022-06-07T12:01

2022-06-07T13:42

украина

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россия

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служба безопасности украины

наркозависимость

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Меня зовут Александр Витальевич. Я был задержан за причастность к обороту наркотических средств, а конкретно – за их производство.При каких обстоятельствах я попал? В 2016 году со мной связался один мой знакомый, звать его Романом. Предложил, так сказать, позаниматься незаконной деятельностью. В связи с тем что обстановка в стране на тот момент была тяжелой.После реформ 14-го года у нас в Украине жить стало тяжело, в то время я жил вместе с девушкой, у нас ребенок маленький был, государство вроде помощь и оказывало, но это были копейки. Я работал в сфере строительства до всего евроразворота, работы не было. У меня 15 лет опыта строительно-монтажных работ, из которых половина – на руководящих должностях, а в 2015 году я зарабатывал тем, что разбирал старую кочегарку на кирпичики, за которую платили 10 копеек за кирпичик. Буханка хлеба на тот момент стоила гривен 5. В общем, позвонил, предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было ехать в Россию и заняться там производством наркотиков. Романа я знал давно, это младший брат моего друга бывшего, он отучился на юриста, на тот момент окончил школу СБУ, должен был идти работать в структуры, в принципе он умалчивал о своей работе.Сыграл он на том, что я находился в тяжелом материальном положении. Соглашались, потому что деньги для украинцев большие. Если взять тех же закладчиков, им обещали зарплату на уровне 200 тысяч рублей, для них это были сумасшедшие деньги.Куратор сказал (разговор был о том, могу ли я найти еще людей, которые согласятся работать химиками [организовывать лабораторию по производству наркотиков]), за тебя пацаны получили 20 тысяч долларов, чтоб ты сюда приехал, соответственно, если ты кого-то найдешь, вознаграждение будет тебе.Роман меня по телефону свел с человеком, который представился Денисом, и я поехал в Киев по его указанию. Меня там встретил молодой парень, Алексей, разместил меня в хостеле. Отбор на полиграфе Я должен был пройти собеседование, подхожу ли я для этой работы. Жил я несколько дней в этом хостеле, ждал этого собеседования. Алексей постоянно привозил людей. Он давал на разных ресурсах объявления, что требуются курьеры в Россию. Приезжали люди в Киев, и они их отправляли работать закладчиками, давали им какие-то инструкции, денег и отправляли с указанием связаться с кем-то.Об Алексее я знаю только то, что он мне сам рассказывал. С его слов, он сам раньше работал закладчиком в России, но кураторы по каким-то причинам сказали, что велика опасность, что его задержат правоохранительные органы, и отправили обратно на Украину, где он занимался вербовкой и отправкой людей.Собеседование проходило на полиграфе, интересовали их следующие вопросы: не собираюсь ли я воровать деньги, не собираюсь ли я потреблять продукт, какие у меня связи в правоохранительных органах, есть ли у меня желание строить карьеру в этом бизнесе.После полиграфа я неделю жил в хостеле, наблюдал круговерть народа, несколько десятков точно уехали. Ждал я, как мне объяснили, специальный телефон, на поверку мне принесли обычный айфон сломанный. Сказали установить мессенджер "Каверми", связались с еще одним человеком, который представился Cергеем, и поехал я в Москву. Там меня встретил мой соотечественник Павел, который приехал чуть раньше меня. Мы встретили с ним еще пару человек – украинцев с Николаевской области. Нам поставили задачу снять дом, купить автомобиль и приобрести химическое оборудование.Инструкции, поддельные документы, лаборатория [*Задачи ставил] человек, с которым я связывался в “Каверми”. Кроме того, что он представлялся Сергеем, я ничего о нем больше не могу [сказать].[Он давал] конкретные указания, довольно большой перечень [того, что приобрести], скидывал инструкции по безопасности, как себя вести, чего не делать, например, не использовать сотовую связь.Павлу отправили по почте поддельные российские документы, и уже по этим поддельным документам Павел в какой-то почтовой компании получил пакет, в котором было десятка два-три банковских карт. С помощью них мы и получали деньги, нам переводили не больше 15 тысяч на одну карту, а так как денег прилично, бывало, целый день мотались с этими картами по городу чтобы просто снять деньги.Приобрели оборудование, сняли дом в Подмосковье, ждали, нам должны были поставить реактивы. Мы на тот момент должны были делать так называемый спайс. Человек, который представлялся Сергеем, познакомил меня с еще одним человеком, который даже по телефону говорить не хотел, только переписку вел. Сказал, буду вам рассказывать, как это все делается. Прямо пошаговая инструкция [по производству наркотиков].Сбытом занимались другие люди, с которыми мы не пересекались никак. Наша задача была сделать [наркотик], дальше работали наши кураторы, руководители. Они массово отправляли закладчиков по всей России. Потом их [отличившихся закладчиков] отправляли на повышение ко мне.Часть реактивов покупалась законным путем, часть – незаконным. Производили, вывозили готовый продукт по несколько килограмм, бывало по 100 килограмм, потом это кто-то забирает, делит на части, развозит. Дальше по регионам, это фасуется еще мельче и идет непосредственно к закладчикам, которые фасуют для конечного потребителя. Дальше есть торговая площадка "Гидра" (самая известная площадка в даркнете про продаже наркотиков, была ликвидирована в апреле 2022 года – Прим. ред.), где можно приобрести что угодно. [Клиентам] дают координаты этой закладки, они идут, забирают. Хороший заработок, но это были копейки.Магазины как построены? У них есть владельцы, есть кураторы, есть люди, которые занимаются закладками, производством, есть те, кто отвечает за промежуточные склады. В принципе [на всех этапах] платят копейки, большая часть этих денег уходит вверх непонятно куда.[В месяц я зарабатывал] до 7 тысяч долларов. Что делал с деньгами? Семья, дети, мне нужно было позакрывать долги, мы жили в маленькой квартире, надо было жилплощадь побольше, надо было помочь родителям.Будешь нехорошо вести – придут, поломаютВ Москве, когда ребята хотели отказаться, им не давали. Сначала были просто просьбы – "подождите, мы найдем других". Если других они за это время не успевали найти, им и их родственникам угрожали физической расправой, так как все паспортные данные собирались там. Причем за время работы регулярно видео нам скидывали, пару роликов с расправами над теми, кто поступил неугодно. Людей просто ломали, [как] ломали, на видео записывали и убивали.Как-то у меня в споре с куратором тоже возник такой [вопрос] … Говорит, будешь нехорошо себя вести, к тебе приедут – поломают. Ну я сказал, пускай приезжают, достойно встречу. Он сказал, ты же понимаешь, к тебе приедут сотрудники СБУ.Больше к этой теме не возвращались, но ролики мне с расправами приходили регулярно. “Не видел, чтобы человек так быстро превращался в идиота”Роман закончил юридический, академию СБУ, у него отец высокопоставленный работник МВД в прошлом, он должен был идти туда работать, я с ним общался, но он постоянно скрывал, где он работает. Я не видел причин, почему ему не рассказывать о своей работе. Притом что мы не совсем чужие люди.О [кураторе] Павле могу рассказать. Такой интересный парень, одессит. Дело в том, что он начал употреблять то, что мы изготавливали. Я никогда не видел, чтобы человек так быстро превращался в идиота. Вот честно, никогда не видел. Он был нормальный человек с поставленной речью, с коммуникабельностью. Буквально неделя, я с ним разговариваю, он трех слов связать не может.Его потом отправили в Киев, говорят, с тобой там побеседуют. Он еще прихватил с собой пакет амфетамина граммов на 300. Говорят, что они его покалечили. Я его больше не видел, не слышал.[Куратор] Даниил как-то имел неосторожность включить видеозвонок. Видел его на протяжении нескольких секунд. Молодой парень, явно моложе меня лет на 5 точно.Школа украинских химиков и следы СБУС какой целью нас отправляют в Россию производить наркотики?Это очень большие деньги. Притом что стоимость реактивов копейки, и нам платили копейки.Как они сами рассказывали, у них были связи с СБУ, находясь в Подмосковье, мне угрожали, что и туда могут приехать какие-то правоохранители, там мозги вправить. С одним куратором у меня, скажем так, сложились более комфортные отношения. Как-то в разговоре он [сказал], что у них в планах создать школы в Украине для подготовки химиков и для работы в России, дабы люди приезжали подготовленными.У большей части людей, которые заняты в производстве, были украинские кураторы. Либо украинские, либо с украинскими корнями. А перевозка, распространение на данный момент уже практически все русские. Например, мой подельник сам участвовал в антитеррористической операции ("антитеррористической операцией" Киев называет операцию в Донбассе – Прим. ред.), а потом была вербовка, им занялись люди, которые были тоже сотрудниками безопасности Украины. Его свели с людьми, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, работники СБУ.

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Истории украинских наркокурьеров. Александр Витальевич Истории украинских наркокурьеров. Александр Витальевич 2022-06-07T12:01 true PT9M39S

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украина, россия, наркотики, служба безопасности украины, наркозависимость