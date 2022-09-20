https://ria.ru/20220920/vitaly-1817879083.html

Виталий: столяр, "водитель", тюрьма

Виталий: столяр, "водитель", тюрьма - РИА Новости, 20.09.2022

Виталий: столяр, "водитель", тюрьма

Это история Виталия из Николаевской области, у которого до украинского переворота 2014 года было свое дело. Это рассказ о том, как успешный предприниматель и человек, который не имеет к наркотикам никакого отношения, превратился в наркокурьера.

2022-09-20T13:21

2022-09-20T13:21

2022-09-20T14:03

дурь. наркотическая война украины против россии

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Меня зовут Виталий, сам я с Украины, из Николаевской области. Я работал столяром всю жизнь, с 1996 года, моя карьера столярная уже профессиональная была. Дошел до такого уровня, что уже был свой цех, начинал производство поднимать потихоньку. Пришел 2014 год, сами знаете, там переворот на Украине. Кризис в стране начался. Пришлось закрыться, потому что кредиты уже не мог выплачивать… Начал работать, долги все равно отдавать надо, банку неинтересно, получается не получается у меня. Начал работать на двух работах, чтобы отдать долги. Кредиты были, и так долги были. И ночью 24 февраля на станке фрезером я травмировал левую руку. Потом, естественно, лечился, два месяца реабилитации, травма серьезная была.Кредиторы начали названивать. Я написал в контактах: ищу работу или подработку водителем личным, опыт имеется. Мне написали, что вот есть возможность поработать в России, командировочные, 3 месяца работы, месяц дома, водителем.Человек дал мне номер, я позвонил, оказался это Киев, мне парень перезвонил потом с зашифрованного номера, сказал, что если хотите работать, приезжайте к нам такого-то числа на собеседование в Киев. Говорят, мы тебе отправим на карту на билет, все тебе оплатим. А дальше уже по ситуации, если пройдешь собеседование, мы тебя возьмем на работу. Я пришел по адресу, мы зашли в офисное здание – в полуподвальном помещении. Там стоял ноутбук, кресло. Сказали, это полиграф, надо пройти собеседование на безопасность, у нас машины дорогие, иномарки, джипы, то есть чтобы ты ее не угнал..Ну, подключили датчики, сначала вопросы были на реакцию. Потом: курю – не курю, пью – не пью, имею ли связи с органами или работал в органах, поддерживаю ли я отношения с кем-то из органов.Через два дня меня набрал человек, сказал, все, ты прошел собеседование. Я задал вопрос, почему такие сложности с собеседованием, полиграф, как будто спецоперации какие-то. "Ну, так надо по нашему регламенту".Через неделю он меня набрал, но уже в Ватсапе, по интернету. Сказал, выезжаем в Москву и в Киев сначала, в Киеве тебя встретят, дадут деньги, карточку зарплатную, средства связи, по которым будешь со мной общаться. Меня еще удивило, а почему какая-то программа для общения. Он говорит: чтобы тебя бандиты в России не поймали, мы по зашифрованным каналам будем общаться, чтобы там машину не украли, не остановили по трассе.Меня напрягло это, такая секретность большая, но все равно деньги нужны были, обещали хорошую зарплату – 3 тысячи долларов. Я еще удивился, почему так много. Они говорят: ну ты же заниматься будешь дорогими машинами, это опасность, что тебя могут остановить по трассе.Все, я согласился. Приехал в Киев, меня встретил парень на вокзале, дал телефоны, показал, как пользоваться, дал карты, Сбербанк и “Русский стандарт”. Купил билет Киев – Москва, проконтролировал, чтобы я сел на поезд. И я уехал в Москву.С вокзала набрал этому парню, на которого я уже должен был работать. Он говорит: все, снимай жилье в Москве посуточно, сейчас мы подумаем, что, как, и будешь работать. Через неделю звонит, говорит: собирай вещи. Здесь работу мы тебе не подобрали, надо ехать в Екатеринбург.Приехал сюда. он говорит: снимай квартиру, получай на 3 месяца вид на жительство, регистрацию, чтобы, если вдруг полиция остановит, вопросы не задавали тебе. Тоже денег скинул мне. Потом говорит: купи себе машину, чтобы ты был мобильный, чтобы мог всегда подъехать, может, в час ночи машину забрать нужно будет, чтобы ты был на колесах.Дал мне денег, 260 тысяч перевел мне на карточку. Я купил себе "Ситроен С4". Он мне: скинь фотографию машины. Я отчитался: вот машина, все документы, все на меня. И потом вечером он мне звонит, говорит, надо ехать в лес. Я говорю, зачем в лес? Там надо забрать вес. Я говорю, какой вес, что началось?Я занервничал. Он говорит: ну, ты понимаешь, такая ситуация, курьером будешь работать. пока работы нет, будешь по месту работать. Я с наркотиками не связан никак, и никогда не употреблял их, не знаю даже, что это такое. Говорю, давайте без меня. Но опять угрозы начались: мы на тебя потратились, время на тебя потратили и столько с тобой работали, надо отработать.Я говорю: а если я просто развернусь и уеду? Он отвечает: у нас есть связи в спецслужбе безопасности, мы тебя, родственников найдем, мы знаем, где твои родные живут, дети где учатся – то есть полностью все подноготную, – давай отработаешь и уедешь потом.Вот так началась моя работа в этой сфере, как говорится. Потом был момент, когда я понял, что все-таки это как бы нехорошее дело, мягко говоря. Он скинул мне видео: вот, что мы делаем с теми, кто отказывается на нас работать. На видео был парень в лесу, пистолет к голове. Конкретного видео не было, что застрелили, выстрел я слышал, но черный экран. Не знаю, это постановочное видео или по-настоящему было, это уже неизвестно.Через два месяц приехал в Челябинск. Дней 10 я там походил без работы, без жилья, то есть все по хостелам. Потом он мне говорит: ищи дом частный, будешь жить в доме. Нашел коттедж за городом. Он мне скинул деньги на коттедж, велел купить другую машину. Я уже что-то занервничал, потому что резко начались изменения. Спрашиваю, может, надо уехать, может, на меня уже вышли? “Да нет, все нормально, просто это для безопасности”. Это был уже октябрь 2016 года.Я за неделю, может, один вес разложил, работы вообще не было в Челябинске. А потом он: забери большой вес. Я забрал и на следующее утро привез, он говорит: все, завтра утром поедешь, там три килограмма положить. И вот в полпятого утра ко мне приехали сотрудники ФСБ со спецназом в дом и арестовали меня.Как устроена системаУ них какой-то кол-центр был, потому что это было не в квартире, я слышал голоса, много голосов, много операторов. То есть я еще вопрос задал: это у вас офис? Он: да, я тут не один работаю, здесь много операторов, которые работают с такими, как ты. Только у кого-то склады, у кого-то просто мелкие зарплатки. Я говорю: вы находитесь в Москве или там где-то в России? Он: нет, мы находимся за границей. Только потом уже выяснилось на следствии, это "ХимПром". Я точно знаю, что на нее работали одни украинцы в основном, 99 процентов украинцев, особенно большие веса, которые возили, склады, в основном были украинцы.Изначально был разговор: если меня поймают? "Ну, если ты будешь отходить от наших инструкций, то тебя поймают". Я старался придерживаться, общаться только по этой программе. Звонить куда-либо, снимать гараж для машины и для веса, снимать жилье или куда-либо – с разных телефонов.У меня был пакет телефонов, штук 40, наверное, было, кнопочных. Поговорил, уничтожаешь симку, прям сжигаешь, показываешь им видео, как ты уничтожаешь планшет, по которому ездил я, GPS, что тебе показывал на карте. Каждый месяц нужно было уничтожить планшет, сжечь телефон, симки, карты банковские и все ему отправить. Потом только он высылал мне деньги на новую аппаратуру. Все жестко контролировалось. Я раз, помню, планшет первый не сжег, мне жалко было, дорогой. И он дал мне очень втык за это: еще раз ты это сделаешь, будут проблемы у тебя, сжигай, я, сколько тебе денег надо, дам, купишь себе какой хочешь, новый, но все надо уничтожить.

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