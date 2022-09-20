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Водитель Дмитрий: обычная история украинского наркокурьера

Водитель Дмитрий: обычная история украинского наркокурьера - РИА Новости, 20.09.2022

Водитель Дмитрий: обычная история украинского наркокурьера

Простой водитель из Луганска рассказывает, как объявление о работе курьером в России привело в колонию.

2022-09-20T13:16

2022-09-20T13:16

2022-09-20T13:41

дурь. наркотическая война украины против россии

украина

россия

наркотики

служба безопасности украины

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Меня зовут Дмитрий, я осужденный по части 5-й статьи 228, срок 10 лет и 9 месяцев. На территорию России попал в 2016 году, примерно в декабре, по объявлению, которое нашел в интернете. Сам из города Луганска.Листал объявления и наткнулся на сайт какой-то, где требуется курьер и зарплата в неделю от 30 тысяч. Созвонился и понял, что эта работа связана с распространением наркотиков на территории России.[Куратор] мне сказал, что надо ехать в Курск сначала, я там карточку забрал свою зарплатную, куда мне деньги переводились на дорогу, на билет, на все такое. С Курска поехал в Москву, самолетом уже в Красноярск прилетел. Когда прилетел в Красноярск, он мне прислал адрес первой закладки. Там было, помню, 300 грамм, это я должен был отвезти в город Новосибирск. Туда приехал, снял квартиру и ждал дальнейших указаний.Поехал опять в Красноярск уже за другими весами. Каждый мой шаг был оплачен ими с территории, подконтрольной Украине, с города Днепропетровска. Оттуда приходили мне деньги все на квартиру, на дорогу, зарплата.Когда я был дома, в городе у себя, у нас с этим, скажем так, проблем не было: бигборды, вывески большие на столбах, их очень много, в каждом районе, на каждой остановке реклама наркотиков с номерами телефонов. Любой человек может увидеть, позвонить, и тебе привезут прямо домой. Ты выйдешь, расплатишься и все. Не надо никуда ехать, ничего делать, просто позвонить. До 2014 года было так у нас в городе, много конкурентных фирм, около пяти, распространяли всякие наркотики.В каждом районе были свои начальники по незаконному обороту наркотиков. Они курировали все эти вещи. Если употребляешь или распространяешь, тебя не садят, тебе вообще ничего. Им просто заносится определенная сумма денег раз в какой-то период, и они дают зеленую дорогу, что все хорошо, пользуйтесь. Вот так и было до 2014 года.[Как курьер я работал] две недели, конец декабря и начало января, [потом] меня уже посадили.Лучше учиться на чужих [ошибках], чем на своих, я с этим лично столкнулся. И сейчас хочется все вернуть назад, а не получится уже. Я уже судимый, уже себе сам проблемы на голову создал на будущее. У вас есть будущее, вы посмотрите и подумайте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Водитель Дмитрий: обычная история украинского наркокурьера. Часть 1 Простой водитель из Луганска рассказывает, как объявление о работе курьером в России привело в колонию. 2022-09-20T13:16 true PT3M50S

Водитель Дмитрий: обычная история украинского наркокурьера. Часть 2 Простой водитель из Луганска рассказывает, как объявление о работе курьером в России привело в колонию. 2022-09-20T13:16 true PT3M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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