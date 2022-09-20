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"ХимПром" рабочего Виктора

"ХимПром" рабочего Виктора - РИА Новости, 20.09.2022

"ХимПром" рабочего Виктора

Простой рабочий из Днепропетровской области рассказывает, как нехватка денег и долги привели его в крупный наркосиндикат "ХимПром".

2022-09-20T13:18

2022-09-20T13:18

2022-09-20T13:50

дурь. наркотическая война украины против россии

украина

россия

наркотики

служба безопасности украины

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Мое имя Виктор, гражданин Украины. В данное время я нахожусь в Российской Федерации, отбываю наказание за сбыт наркотических средств по статье 228 прим. 1, часть 5.На территории Украины, в городе Кривой Рог, я работал на частном рыбоперерабатывающем предприятии. Это был 2015 год, зарплаты катастрофически не хватало. Устроился на вторую работу резчиком в "Криворожсталь". Работал на двух работах, получал две зарплаты, но все равно не хватало. Супруга моя больна диабетом уже свыше 17 лет, и катастрофически не хватало денежных средств для закупки инсулина. После 2014 года – событий на Майдане – цены выросли, и жизнь сама по себе стала невыносимой из-за больших цен и малой доступности лекарств.А лекарства нужны были заграничные, и, соответственно, они стоят немаленьких денег. Выросли цены на продукты, на коммунальные услуги. Мы стали брать кредиты. Взяли один кредит, второй, третий кредит, быстрые займы, чтобы оплатить инсулин, оплатить коммунальные [платежи] даже. При этом, работая на двух работах, при ее пенсии – и она работает – нам не хватало этих средств.Мы протянули так до 2016 года. В мае – июне [начали звонить] кредиторы. Проценты набежали быстро, займы стали брать, чтобы погасить кредиты. А быстрозаймы взял – через две недели нужно процент отдавать. Также сумма очень большая набежала, в районе 32 тысяч гривен на тот момент – это только по процентам, общая сумма была свыше 90 тысяч.То есть нам нужно было отдать свыше 120 тысяч гривен. Я уже хотел на третью работу устроиться, взял объявления, в интернет залез посмотреть на работу, что, куда, курьером каким-то, листовочки раздавать. Я подыскивал такие варианты, чтобы 2–3 часа занятости. Мне ничего не подходило. И я наткнулся на такое интересное объявление, что заработок 100 тысяч рублей в месяц курьером по странам СНГ. Я позвонил, ответила девушка, я представился, говорю, так и так, это какой-то обман либо что это такое? Она говорит, да нет, это вполне реальные деньги, но вам нужно уметь пользоваться "Андроидом", телефоном. Я говорю, конечно, в 21-м веке живем, что тут такого, кто не умеет пользоваться, маленький ребенок умеет пользоваться.[Спросил], в чем заключается специфика работы, я так понимаю, это за границу ехать, заниматься курьерской доставкой чего-то, документы, может, что-то. У меня уже сомнения закрадывались сами по себе, что такие деньги! Я прикинул курс рубля по отношению к гривне, и у меня просто глаза открылись, что у меня действительно появился шанс. То есть я захотел эту работу. У меня появился шанс за месяц заработать как за год. И при этом в короткий срок погасить кредиты и купить лекарства жене.Она говорит, специфика работы заключается в том, что это распространение курительных смесей, в данный момент нелегальных на территории Российской Федерации. Я говорю, это что, наркотики? Все, разговор прекращается!Я сам не потребитель. У меня в жизни были периоды, когда я пил сильно очень. С помощью родных я выкарабкался из этого всего. Я понимаю, к чему это может привести. Положил трубку. На следующее утро я съездил еще на одну работу, которая меня не вдохновила, там 1300–1400 гривен за 8 часов, зарплаты маленькие.Я набираю номер [из такого же объявления], подымает парень, представляется Алексеем. Завязывается [разговор] о сумме денег, о том, как специфика работы… Он мне говорит: курительные смеси. В итоге я приезжаю, встречаюсь, Алексей фотографирует паспорт, отправляет каким-то людям, спрашивает, когда готов выехать. [В этот же день] я выдвигаюсь в Киев.Полный раскладГоворят, теперь мы доводим по сути все как есть. Вот, смотрите, два телефона, таким методом мы будем держать связь, то есть выбирайте любой телефон.Я спросил, что мне светит, если я попадусь. Ответили, это будет уголовно наказуемо, 20 лет может грозить. Ну ты не раздумывай, время – деньги. Чем быстрее поедешь, тем быстрее закроешь кредиты и достанешь инсулин для жены.Приехал в Киев, встретили меня люди эти, объяснили, что к чему, дали телефон. И, правда, сказали, чтобы по прибытии в Москву, когда начнешь методом закладок это все делать, своей деятельностью не занимался, у нас есть твои данные. Потому что мы о тебе знаем, где родные находятся, что это стоит денег как бы немаленьких. Я еще так посмотрел, да нет, говорю, проблем с моей стороны не будет, потому что мне нужны, во-первых, эти деньги. Ну, говорит, дальше больше. Все, ладно. Дают мне 100 гривен, 1000 рублей, приносят билет на поезд. Я еще так удивился, как они без моего паспорта, что я сам не пришел, не взял, заранее взяли этот билет.Когда я приехал на Киевский вокзал, я сфотографировал себя по просьбе Анатолия, который был в мессенджере "Каверми", и отправил на фоне Киевского вокзала. Они мне сказали тогда, оформляй карточку Сбербанка моментальную. И в этот момент, говорит, теперь у тебя куратор будет под никнеймом Эйнштейн.На следующий день я вылетаю в Екатеринбург. Еду на Южный автовокзал, на 8 Марта снимаю возле “Глобуса” в новостройках посуточно комнату в интернете.Тренировочный раскладЭйнштейн скидывает мне прайс. До этого еще говорит, ты пойди, возьми килограмм муки, килограмм соли, скотч, зиплоки – как бы пакеты, куда заматывать. И объясняет, что нужно будет методом закладок распространять курительные смеси. Я ему прямым текстом задаю вопрос: это наркотики? Он говорит, да, и смотри, если попадаешься, то прилипаешь надолго, это где-то двадцатка тебе светит. Я сразу зашел [в интернет], посмотрел, какая статья, что происходит с теми, кто употребляет. Я ему пишу, это что такое вообще – соль? Соль для ванны, соль кухонная? Отвечает, нет, соль – это производные всякие химические.Я как посмотрел, что происходит, мне стало не по себе. То есть я понимал, что меня ждет, какой вред он наносит и все остальное. Но то, что у меня за плечами, и дома кредиты и все остальное – это меня толкало все больше вперед и вперед.Я осознавал, что мне негде достать ни денег, ничего. И что было поделать? Был бы добрый совет со стороны, я бы действительно сделал бы иначе. Как мне родные сказали в итоге, устроился бы сварщиком, получал бы 100 тысяч рублями в тот же самый месяц...[Эйнштейн проинструктировал], где можно раскидывать, как правильно фотографировать, как давать описание. [Сказал] не раскидывать вблизи детских садов, школ, государственных учреждений. В основном лучше где-то в лесу либо частные сектора, на окраинах города.Я двое суток походил по Екатеринбургу, подобрал места, где мне можно будет сделать это все. Завернул муку, соль – 9 или 10 закладок сделал. На следующий день говорит, ну все, готов, я тебе скидываю адрес."Чай" и легенда о сварщикеЭйнштейн скидывает какие-то сады, какое-то садовое товарищество. Приезжаю туда, там дачи. Под елкой куча мусора лежит. Что самое интересное, водитель такси увидел это – наверное, не раз приходилось подвозить таких курьеров, – просто на газ давит и уезжает быстренько.Я вначале 10–15 минут прихожу в себя, вызываю такси другое, поднимаю пакет, завернутый в синий целлофан. Я посмотрел, там было такое как зеленый чай, и написано "чай".В другом свертке камушки розового цвета и какой-то порошок желтого цвета. Забираю все это, приезжаю на квартиру, взвешиваю. Там, по-моему, по 15 грамм порошка и камушков было и грамм 70 чая этого. Я как открыл это все, мне сразу в нос как шарахнуло. Запах такой, и ацетон, и бензин, и какими-то препаратами. Я ему скидываю, говорю, это вот эта соль? Он отвечает, да, ты когда будешь фасовать, надевай перчатки, маску и хорошо проветривай комнату, потому что надышишься, можешь поймать так называемую военку.Первую неделю отработал, мне уже через 3 дня дали первую зарплату, 25 тысяч. Они мне оплачивали такси, питание.Я отправляю сумму. Устанавливаю себе "Вайбер", пишу жене. Она мне, ты где? Ты, че, сдурел, почему у тебя плюс 7, это российский номер. Я говорю, работаю сварщиком, вот аванс получил, не переживай, тебе нервничать нельзя, иди купи лекарства, я тебя прошу, потом тебе все подробно расскажу.Предложили повышениеКогда я две недели отработал в Екатеринбурге, со мной связался Алексей, тот, который с Кривого Рога, рассказывает, что поговорил "в Киеве с ребятами" и что я могу быть направлен в Харьков, Житомир, Львов, а потом ближе по месту жительства. Я отвечаю, это было бы вообще нормально, а что предлагают? Он сказал, что зарплата 12 тысяч гривен, квартира за их счет.Я говорю, заманчивое предложение, и в чем заключается? Алексей объяснил, что просто в интернете давать объявления, встречаться с людьми и как бы направлять их на такого рода вид деятельности.Я решил, что еще поработаю недели 2–3, Алексей сказал, это твое желание, можешь возвращаться сразу.Последнее заданиеМне звонит Эйнштейн сам и говорит, что я еду покорять новые вершины и что нужно ехать продвигать магазин в Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле я заселяюсь и продолжаю свою деятельность. Уже зная все, я по местности раскладываю закладки, маленькие, по 5 грамм и по 10 грамм.Задержали меня 5 октября 2016 года, когда я собрался ехать, у меня билет был на 6-е число. Я хотел через Симферополь и через Херсон вернуться домой. Четвертого ночью Эйнштейн скидывает мне [сообщение]: "Ну ладно, мы все прекрасно понимаем, но вот 5-го числа поедешь, последнюю закладку подыми".Я поднимаю, скидываю Эйнштейну. Он: все, молодец, давай быстренько срывайся, снимай квартиру, фасуй это все на 3–4 части и как бы раскидывай и все, будем прощаться, делай свои дела.Заказал такси, чтобы ехать на съемную квартиру. Даже пяти минут не проходит, подъезжает такси, форд темно-синий. Я думаю, нифига себе, че-то новенькое. Номер совпадает, я еще посмотрел по эсэмэс, что этот номер.Я оплачиваю проезд, еще ногой так ударился, нога болит, все ноги оттоптал. Я бросаю рюкзак на заднее сиденье, начинаю о своем там говорить, что вот так. Он, да, только сейчас на заправку заедем. Я говорю, мне в Тагил. Таксист отвечает, мы сейчас здесь по месту мотнемся, заправлюсь и все, выдвигаемся.Отдаю деньги как бы наперед, приезжаем, останавливаемся, я сразу не понял, подача в голову, бам! Поворачиваюсь, еще один удар. Открываются двери, парень молодой, перевернуто удостоверение. У меня сразу же мысля, что все, приехал. Я говорю, ребята, давайте так, я рассказываю все, как есть на самом деле…Я маме позвонил и жене сказал, где я и что со мной. Маме сказал, что я в России, что я в управлении ФСБ и что, я говорю, мама, домой не приеду, приеду только через лет 15–20.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"ХимПром” рабочего Виктора. Часть 1 Простой рабочий из Днепропетровской области рассказывает, как нехватка денег и долги привели его в крупный наркосиндикат "ХимПром". 2022-09-20T13:18 true PT2M36S

“ХимПром” рабочего Виктора. Часть 2 “ХимПром” рабочего Виктора. Часть 2 2022-09-20T13:18 true PT3M33S

“ХимПром” рабочего Виктора. Часть 3 “ХимПром” рабочего Виктора. Часть 3 2022-09-20T13:18 true PT4M47S

"ХимПром" рабочего Виктора. Часть 4 Простой рабочий из Днепропетровской области рассказывает, как нехватка денег и долги привели его в крупный наркосиндикат "ХимПром". 2022-09-20T13:18 true PT3M26S

"ХимПром" рабочего Виктора. Часть 5 "ХимПром" рабочего Виктора. Часть 5 2022-09-20T13:18 true PT2M32S

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