https://ria.ru/20220920/ssora-1817787500.html

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером - РИА Новости, 20.09.2022

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером

Андрей из Харькова начинал работать в семейном бизнесе, впереди былo успешное и безбедное будущее. Однако, все надежды рухнули после ссоры с родителями. Он, как и многие другие, откликнулся на заманчивую вакансию в интернете, и это перечеркнуло его жизнь.

2022-09-20T13:18

2022-09-20T13:18

2022-09-20T13:49

дурь. наркотическая война украины против россии

украина

россия

наркотики

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817796650_8:0:1071:598_1920x0_80_0_0_f55bec8f3fc75b2e4251d213788f5e88.jpg

Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Я проживал в городе Харьков, в Украине. В 18 лет я старался себя как-то реализовать и открыть свое дело. У моих родителей был бизнес, у них свои магазины. Я начал работать с ними, впоследствии с ними поругался, остался один, начал открывать свое дело.Дело, вроде, пошло, но влез в долги. Нужно было искать деньги, друзья предлагали поехать в Европу поработать на пару месяцев, там, вроде, зарплата была неплохая, несколько тысяч долларов в месяц. Можно было поэкономить и накопить денежек. В этот момент я наткнулся на объявление о работе в Москве.Зарплата 600 евро в неделю, оплата жилья, оплата еды, то есть в принципе никаких затрат с моей стороны. Если нет денег, оплатят дорогу до Москвы. Я связался с этим человеком, поинтересовался, что за работа. Мне ответили, работа на складе, 600 евро в неделю, будете работать на складе, где хранятся анаболики всякие для спортсменов, спортпит и так далее, то есть в больших количествах, и нам нужно для безопасности ваши документы в залог. То есть отдавать ничего не нужно, надо сфотографироваться, плюс мы вас проверим своей службой безопасности и так далее. То есть я подвоха никакого не увидел, сфотографировался на фоне своих документов, отправил.6 декабря написали, что отправили деньги, покупай билет в этот же день с Харькова в Москву.Отправил данные карты, перевели ровно 2 тысячи гривен, на тот момент это было ровно на билет в поезд Харьков – Москва. И сказали, как будешь на вокзале в Харькове, сразу сфотографируйся на фоне вокзала, и как приедешь – сразу на фоне любой таблички, что ты находишься в Москве.Сим-карту я не нашел, оформил кое-как карту банка, и мне сразу пришли 6 тысяч рублей. И сказали, сразу же, без всяких объяснений, покупай билет в Екатеринбург и лети туда.У меня уже особо вариантов не было назад возвращаться. Прилетел уже в Екатеринбург где-то в 3 часа ночи, сразу же отписал [куратору], что я прилетел, он мне ответил, заказывай такси в Тагил. Я связался со своим другом, я знал, что он тоже уехал в Россию на заработки, и он мне сказал, что он тоже находится в Нижнем Тагиле, сказал, что вызывать "Бла-бла-кар", рублей 300 обойдется.Я приехал на "Бла-бла-каре" к нему домой, остался на ночь, а утром уже получил новые указания, мне отправили 10 тысяч рублей и сказали просто: ищи квартиру на месяц, снимай.Мой друг на тот момент в квартире находился со своим знакомым, нас было трое. Я выяснил, что он общается с этим же человеком, с которым я.В течение двух дней мы ничего не делали в принципе, постоянно находились на квартире и выполняли всякие мелкие указания: вот вам тысяча рублей, купите роутер, установите дома роутер и так далее. Никаких ответов [куратор] не давал, только вопросы задавал и указания. Сделали мы или нет.Через несколько дней, как мы находились на квартире, зашел друг со своим знакомым и кинул мне пакет: на, смотри.Я пакет поднимаю: и что это? Он говорит: типа, соль. Я спрашиваю, что это такое, я как бы не понимаю все равно, что за соль. А он отвечает, типа, наркотик. Начал мне рассказывать, какие эффекты от него. Я говорю: ну и что делать, работу на складе обещали, а это что получается?Он мне вкратце объяснил, что склад – это человек, у которого находятся большие веса. Я начал задавать ему вопросы, мы как бы договаривались за Москву, и вообще там не шла речь о наркотиках. А он мне в принципе не ответил ни на один вопрос, сказал, что мне деваться некуда.То есть что мне еще делать? Выполняй свою работу, ты получишь свои деньги и все.Потом [куратор] просто прислал одно сообщение, что есть заявка, нужно расфасовать такое количество каких-то наркотиков и там разложить. И объяснил, что как делать и так далее, подробно.В общем, в течение нескольких дней, как он отправил это сообщение, мы все-таки все это сделали. И сделали вместе, втроем. Потом мы приняли решение с другом съехать, отдельно жить и работать вдвоем. До того, как меня задержали, оставалось дня четыре.Я [куратору как-то] написал, что мы с тобой вообще договаривались, что на 3 месяца буду работать, больше не собираюсь. Он говорит, мол, надо, чтобы ты остался, ты очень хороший работник, ты нужен здесь. Начал намекать, что мы в безвыходной ситуации… Начал уже потихоньку угрожать, что были потрачены деньги на переезд, на жилье и так далее, что мы ему обязаны, мы должны работать, чтобы ему вернуть эти деньги.Потом мы встретились со своим знакомым, он в принципе ту же самую ситуацию рассказал. [Куратор] ему видео скинул, типа, что бывает с людьми, которые не слушают его. Я сам лично это видео не видел, но это друг мне объяснял, что на видео показывают документы человека, прописку так далее, потом показывают табличку этого дома. Потом показывают человека, сидящего уже на стуле, и то, что с ним делают, [например] человеку отрезали пальцы и так далее. И говорили при этом всем: "Ты знаешь, за что получаешь".Похожее видео я увидел на суде. То есть я убедился, что это правда, нет вранья никакого. И на тот момент я понимал, что ситуация реально сложная. У них есть мои данные, все прописки, документы. Я не знал, откуда они, с какой страны, какие у них есть возможности. То есть даже если я смогу сбежать, вернуться домой, что со мной там будет.Я начал со своим другом обдумывать вариант, как уехать, потому что ему в любом случае надо было уезжать, в течение недели ему надо было покинуть страну либо его депортируют потом. И с 21 на 22 декабря 2017 года мы вариант обдумывали, что нужно выключить телефоны и сесть на самолет, поезд и добраться максимум до границы и быстро ее перейти. 22 числа нам выслали в районе 20 тысяч рублей каждому на всяческие бытовые нужды, на пропитание. Этих денег могло в принципе хватить на проезд. В этот день я хотел попасть в банк, но как бы не успел, я проснулся уже оттого, что сотрудники пришли в квартиру.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 1 Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 1 2022-09-20T13:18 true PT3M58S

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 2 Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 2 2022-09-20T13:18 true PT3M03S

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 3 Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 3 2022-09-20T13:18 true PT3M14S

Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 4 Андрей, который поссорился с родителями и стал наркокурьером. Часть 4 2022-09-20T13:18 true PT4M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, наркотики, служба безопасности украины, видео