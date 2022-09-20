https://ria.ru/20220920/stolyar-1815230694.html

Артур, история киевского столяра

Артур, история киевского столяра - РИА Новости, 20.09.2022

Артур, история киевского столяра

Артур, в отличие от многих других "наркокурьеров поневоле", изначально знал, зачем "кураторы" отправляют его из Киева в Москву, а потом в Екатеринбург.

2022-09-20T13:17

2022-09-20T13:17

2022-09-20T13:44

дурь. наркотическая война украины против россии

украина

россия

наркотики

служба безопасности украины

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Столяр тоже хочет естьМеня зовут Артур, осужденный по статье 228 часть 5, срок 9 лет и 6 месяцев.Я ехал с работы в метро в Киеве, увидел объявление: требуются курьеры в ближнее зарубежье, заработная плата 7 тысяч гривен в неделю. На то время это были хорошие деньги. Я позвонил, мне назначили встречу на станции метро "Харьковская" возле общепита, там Макдональдс.Меня там встретил человек, объяснил: ты поедешь в Российскую Федерацию раскладывать наркотические средства, зарплата 25 тысяч рублей в неделю, согласен? Я согласился.Я столяром работал в Киеве, было сложно, 2 месяца отработал, зарплату не получал. Деньги нужны были. Я и до этого объявление видел, но не звонил. А тут, когда уже, как говорится, прижало, решил узнать. Уже особо и не заморачивался.На следующий день мне назначают встречу на станции метро "Вокзальная", говорят, собирай вещи, езжай.Киев – Москва – транзитДали мне мобильное устройство "Андроид", купили билет в сторону Москвы, тысячу рублей дали и отправили.Когда я приехал в Москву, сфотографировался на фоне Киевского вокзала, что вот я в Москве, мне сказали: сделай кредитную карточку, мы тебе туда будем перечислять деньги, поезжай в супермаркет, там купи весы, которые на граммы, маленькие такие, и сим-карточки 5 штук.Я купил карточки, весы, сфотографировал, показал. Они сказали: поезжай на Казанский вокзал, покупай билет, поедешь в Екатеринбург.Недолгая уральская эпопеяПриехал в Екатеринбург, тоже так же сфотографировался на фоне вокзала. Нашел себе хостел, заселился, дня 3–4 я там был.Один раз дали мне адрес, говорят, приедь, забери закладку. Я поехал, а там спугнули меня, думал, это была какая-то проверка. Я отписался, типа, я закладку не нашел. На следующий день мне опять скинули адрес, поехал, забрал закладку, посмотрел, там 10 упаковок по грамму. Я разложил, отправил. Говорят, снимай квартиру. Каждую неделю я менял их, каждый раз новая квартира была.Вот я так проработал, может, месяца полтора или два и уехал обратно в Киев. Предварительно договор был такой, что я должен был отработать минимум 3 месяца. Я морально устал. В Киеве побыл 7 дней, приехал обратно. Еще какое-то время поработал, и меня приняли сотрудники ФСБ.220 вольт себе, чтобы выжитьЯ сам пробовал вещества. Я, когда первый раз попробовал, думал, все, сейчас отъеду. Так нет чтобы остановиться, я и второй раз. Сделал как бы дозу поменьше, думаю, дай попробую поменьше. А оно еще хуже стало. Я уже конкретно там, контрастный душ, в аптеку уже не ходил, думаю, второй раз уже не осилю туда идти. Я от электрочайника отрезал грелку, на которой греется, в розетку всунул, 220 себя как долбанул, чтобы в чувства немного привести, как электрошок такой.Потом просто пошел на улицу. Думаю, пойду просто гулять, если где-то упаду, хоть скорую вызовут, меня заберут. Я домой не мог вызвать скорую помощь, понимал, что у меня дома наркотики и что там сразу закроют, срок.Первый месяц вообще ничего не употреблял, потом решил попробовать. Там у меня все равно оставалось, они называли это пылью. Я говорю: куда это? Они: куда хочешь, это пыль для нас. Для них это ничего не значило, поэтому там никто не заморачивался с этим. Там такие масштабы, такие обороты, не знаю, птицы высокого полета явно стоят.

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Артур, история киевского столяра. Часть 1 Артур, в отличие от многих других “наркокурьеров поневоле”, изначально знал, зачем “кураторы” отправляют его из Киева в Москву, а потом в Екатеринбург. 2022-09-20T13:17 true PT2M33S

Артур, история киевского столяра. Часть 2 Артур, в отличие от многих других “наркокурьеров поневоле”, изначально знал, зачем “кураторы” отправляют его из Киева в Москву, а потом в Екатеринбург. 2022-09-20T13:17 true PT2M32S

Артур, история киевского столяра. Часть 3 Артур, в отличие от многих других “наркокурьеров поневоле”, изначально знал, зачем “кураторы” отправляют его из Киева в Москву, а потом в Екатеринбург. 2022-09-20T13:17 true PT1M36S

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