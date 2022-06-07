https://ria.ru/20220607/narkotikitraktorist-1790464805.html

Тракторист – наркокурьер

Тракторист – наркокурьер - РИА Новости, 07.06.2022

Тракторист – наркокурьер

История третьего украинца-наркокурьера – одного из тех, кого с 2014 года тысячами отправляли в Россию. Разные судьбы, но почти идентичный финал: одинаковые схемы вербовки, одинаковые инcтрукции и даже точки контрольного селфи, одинаковые следы украинских спецслужб.

2022-06-07T12:02

2022-06-07T12:02

2022-06-07T13:36

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Горбенко Денис Вячеславович, 1987 года рождения. Осужденный по статье 228 прим. 1, часть 4-я, срок 12 лет.Как тракторист становится наркокурьеромВ 2016 году у меня был очень тяжелый период, я метался с работы на работу, работал в охранном агентстве, работал и по своей профессии. По профессии я тракторист-машинист сельского хозяйства. Но последнее время работал вахтовым методом в охране. Работали, работали, зарплату нам не платили, долги собирались. Я решил уволиться и уехал в родной город, Кировоград.В маршрутном автобусе было объявление: курьер малогабаритных вещей, там, химия, такие предписания. На территории Российской Федерации, и номер телефона. Я позвонил.Мне назначили встречу в Киеве. Там возле вокзала кафе "Пузата хата". Меня там встретили два человека. Как вам их описать... Я бы сказал, как из силовых структур. Здоровые сами по себе, угрюмые. И, соответственно, у меня была с ними беседа недолгая. Они объяснили, что нужно приехать в Российскую Федерацию, сфотографироваться на фоне вокзала по прибытию и по программе "Коверми" отослать [эту фотографию], что там будет меня курировать некий дядя Юра. И дальнейшие указания [получать] уже от него: что делать, куда ехать и, соответственно, что буду перевозить. Мне дали сотовый телефон, попросили паспорт, купили мне билет, дали мне тысячу рублей на первое время.По приезду я сделал все в точности, как мне сказали, сфотографировался на фоне вокзала, отправил фотографии этому куратору дяде Юре. Он дал мне дальнейшие указания — пойти в Сбербанк, сделать карточку Сбербанка. На нее он кинет мне 10 тысяч рублей, и я должен переехать в город Тольятти. По приезду отчитаться, соответственно, что я приехал, написать и ждать дальнейших указаний. Я все так и сделал.С этих же денег я должен был снять съемную квартиру, обязательно с бесплатным вайфаем, чтобы никаких сим-карт в момент общения непосредственно с этим человеком не было.Инструкция от дяди Юры, или Как это работаетОн мне прислал инструкцию. Если это, допустим, жилой дом и в нем четыре подъезда, то там должно быть не менее двух закладок.У куратора дяди Юры был помощник – Алекс. У Алекса была тоже помощница – оператор, которой я скидывал адреса. Алекс делал крупную закладку, так называемый "опт". Соответственно, он мне скидывал адрес по программе "Коверми" с фотографиями, с указателями. Я должен был ехать, забрать. Потом он мне указывал район, в котором я буду, там, Комсомольский или Автозаводской, и сколько должен сделать закладок. По работе за неделю он должен был платить мне 38 тысяч.Ну, и собственно так и началась моя деятельность. [Мне не объяснили, чем буду заниматься], перед фактом уже поставили, когда уже был непосредственно в Российской Федерации.[Отказаться] не пытался по простой причине: я испугался за своих родных, за свою семью, так как у них были мои паспортные данные, место прописки.Угроз со стороны не было как бы, но все равно у меня сработал инстинкт именно, что семью в обиду не дам.В день я делал закладок около 40–50. Это происходило в одном районе.. Вот 50 закладок раскладывается, соответственно, помощнику Алекса скидываю адреса, и она уже там занимается уже распространением. Неделю отработал, 38 тысяч заплатил. Второй раз уже не получил, уже меня приняли.Для меня это настолько получилось неожиданно и в этот момент страшно, что у меня таких даже мыслей не было. А в плане, допустим, откупиться с чего, откуда? Все, что я получал от первой зарплаты, эти 38 тысяч, я сразу все отправил на Украину жене и ребенку.Кто эти кураторы и курьеры?Ровным счетом ничего не знаю о кураторах. Но [я думаю] что, судя по этим людям [они могут быть связаны с СБУ], просто даже на них посмотреть, ну, я взрослый человек и немножко разбираюсь. Как бы я покатался по Украине, когда работал в охране, и встречался с людьми разными. И там оно просто видно.В вагоне я ехал один, со мной никого не было. А уже когда попадаешь в тюрьму, на лагерь, встречаешься с людьми и потом уже при общении понимаешь, что тоже оттуда поехал: с Украины, просто с разных городов.

https://ria.ru/20220607/narkotikibigon-1791725903.html

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Истории украинских наркокурьеров. Денис Г., часть 1 Истории украинских наркокурьеров. Денис Г., часть 1 2022-06-07T12:02 true PT5M15S

Истории украинских наркокурьеров. Денис Г., часть 2 Истории украинских наркокурьеров. Денис Г., часть 2 2022-06-07T12:02 true PT1M59S

Истории украинских наркокурьеров. Денис Г., часть 3 Истории украинских наркокурьеров. Денис Г., часть 3 2022-06-07T12:02 true PT0M59S

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украина, служба безопасности украины, наркотики, россия