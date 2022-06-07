https://ria.ru/20220607/narkotikiartem-1790459843.html

Утопить русских в наркотиках. Артем

Утопить русских в наркотиках. Артем - РИА Новости, 07.06.2022

Утопить русских в наркотиках. Артем

История первая, в которой заключенный Артем рассказывает о том, как стал курьером, а также о схеме вербовки и задаче СБУ утопить Россию в наркотиках.

2022-06-07T12:02

2022-06-07T12:02

2022-06-07T13:55

украина

дурь

наркотики

служба безопасности украины

россия

наркозависимость

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.ВербовкаМеня зовут Артем, мне 35 лет. Сам с города Донецка, сейчас по новому – Донецкая народная республика. Родился там, жил, родители там же у меня живут. В настоящее время отбываю наказание по своей глупости.Статья 228 – это связано с наркотиками, незаконное изготовление, перевозка, хранение наркотических средств на территории Российской Федерации. С наркотиками я никогда не связывался, сам не употреблял. Так я работящий парень: и по стройкам, и машины ремонтировал, и красил, полировал, в общем, нормально все было. Когда у нас начался вот этот майдан в 2014 году, после чего образовались боевые действия на Донбассе, маму уволили с работы, отчима уволили. У меня два младших брата.. Но до войны было все нормально, у всех все хватало, все были в достатке, и жилье, питание, соответственно зарплата.В 2015 году я пошел на боевые действия добровольцем в ряды народного ополчения, бригада подразделения Оплот-5. Изначально я шел не за какие-то деньги туда. Потом начали выплачивать участникам боевых действий.В 2016 году я по приказу комбрига своего подразделения уволился с переводом в другое подразделение. Почему так? Ну, чтобы чаще родных видеть, потому что на передовой – это жизнь совсем другая. Мама у меня все больше сидеть начала, сердце у нее больное. В 2004 году, когда она рожала мне братьев младших, у нее была остановка сердца, ее с того света чуть вытащили. Я много раз настаивал, чтобы она и работу поменяла. Бабушке украинская сторона перестала платить пенсию украинскую, которую она заработала своим трудом…И вот я сидел во дворе, мне на мою страницу ВКонтакте пришло сообщение от неизвестного мне человека… Работа курьером в Российской Федерации, заработная плата хорошая, 40 тысяч – на эти деньги можно было прожить два месяца, полтора месяца точно, и обеспечить всю свою семью.Ну, я сначала подумал, это какой-то развод. Но ответили, говорят, нет, это все в реальности, чем больше людей, тем лучше, соответственно, если работу будешь выполнять все четко, вовремя, то гарантирован карьерный рост и заработная плата выше. Я сначала задумался, подумал, выбор у меня как таковой небольшой был. Ответ дал через полчаса, потому что я поехал, получил расчетную зарплату свою с боевых.Оставил родителям практически все, себе только тысячу, так, на мелкие расходы карманные. Я написал во ВКонтакте тому же самому человеку, который со мной начал вести переписку, что готов работать в Российской Федерации. Он сказал прямо сейчас выезжать в Луганск.Куратор Андрей из СБУЯ приехал в Луганск, нашел кафе это, меня там встретил опять же неизвестный мне человек. Говорит, ну, давай, присядем, меня Андрей зовут. Ну, такой плотненький, приятного вида был. Присели за столик, он заказал два кофе, говорит, давай ближе, что по чем, работать готов? Я говорю, ну, да в Российской Федерации?Спрашиваю: "Где именно?" Отвечает: "Посмотрим". Показал удостоверение СБУ. СБУ удостоверение я видел уже неоднократно – Служба безпеки Украины. Знак этот трезубец был.Андрей дал мне телефон мобильный "Престиж", сенсорный. Показал приложение – "Каверми". Я тогда первый раз увидел это приложение. Говорит, что там есть человек, подписанный как "иностранец", он будет тебя координировать, куда ехать, что делать и все остальное, прочее. Сфотографировал мои паспортные данные…Несколько раз в разговоре он мне сказал, что в неделю получает достаточную сумму денег. Хвастался машиной новой, которую он купил.Перед тем, как пойти на автовокзал с Андреем, он мне вкратце о себе рассказал, что он занимается сбором людей, которые проживают на территории Украины в разных областях, разных городах, в связи с тем, что им нужно раскручивать магазины, которые также находятся на территории Российской Федерации. В связи, говорит, с затруднительными положениями из-за боевых действий сейчас в деньгах нуждаются все. Он искал перевозчиков, закладчиков искал, операторов искал.Почему он мне доверился? Ну, во-первых, я на любые заседания или в гости, компании или встречи всегда прихожу в приятном виде. Всегда либо черные брюки, строгие туфли, рубашка…Если предполагать то, что он мог подозревать что-то или чувствовать там какую-то опасность с моей стороны, таковой не было…Он мне объяснил и сказал, чем он занимается, что за ним люди высокие. Мне достаточно было видеть и понимать, что такое удостоверение, ксива СБУ, Службы безпеки Украины. Просто так это удостоверение ты нигде не найдешь, вот просто так, купить на черных рынках, как это зачастую бывает, невозможно.То есть и я ему стал доверять. И когда уже он меня отправил в Москву, он также не переживал — у него были мои паспортные данные, адрес места проживания моего, официальная регистрация, все полностью. Он меня переспросил, ты точно поедешь, все, уверен? Я говорю, да, назад дороги у меня нет, мне нужна любая дорога, ну, работа. Потому что мне надо было кормить семью. Я приехал в Москву на следующий день утром где-то в 11.Москва. Правда о работеО том, что речь идет о наркотиках тогда я не понимал. Когда приехал в Москву, сопровождения у меня не было, только через интернет я должен был отписываться, что я еду там, мне осталось столько-то доехать.Я приехал на Щелковский автовокзал, и в этом приложении "Каверми" мне написал человек под никнеймом "иностранец". В первую очередь он меня попросил, чтобы я сделал селфи, подтверждение тому, что я приехал — на Щелковском, там позади часы должны быть. Он мне отписал в этом приложении, что я должен приехать в Одинцово, там, где меня будет ждать еще один человек.Меня встретил человек высокого роста, с рюкзаком. Подошел ко мне, поздоровался, говорит: "Ты Артем? Ну, пойдем". Купили роутер и отправились к нему домой на съемную квартиру.Тут он меня уже полностью поставил во всю известность, что я должен распространять, раскручивать магазины, распространять наркотические вещества, такое, под названием спайс, СК, "кристалл".Я спросил, что такое СК и "кристалл", он мне объяснил, что СК это "скорость", это "кристалл" – соль. Рассказал все правила предосторожности, безопасности, что я прежде всего должен быть всегда трезвым, опрятно одетым, при себе у меня должно быть всегда 50 тысяч на тот случай, если меня сотрудники ППС остановят в тот момент, когда я буду делать …Он говорит, ты не переживай, у нас все схвачено, тебе же показывал Андрей? Я спрашиваю, СБУ? Он говорит, да., уже 3 года двигаюсь по их технике, соблюдаю все правила, они каждому рабочему человеку, приехавшему с Украины, скидывают список правил, каких он должен придерживаться.Карьерный рост АртемаМагазин назывался "***". Это я уже узнал, когда первый раз приехал в Соль-Илецк. Меня отправил туда куратор – "иностранец". Все денежные финансы он решал свободно, полностью свободно решал. Любая сумма денег, которая мне нужна была, в пределе разумного. Через отлаженную систему денежные средства переводились на биткоин- кошелек, из биткоин-кошелька раскидывались опять же на те банковские карты, которые по договоренности делались в Российской Федерации. Договоренность была между кем? Сотрудники СБУ, ну, и другие люди соответственно.С его сообщений, по его указанию, я "подымал вес" (доставлял партию – Прим. ред.), наркотические вещества, и он мне говорил, чем больше я раскидаю, тем больше купят в Российской Федерации, а самый большой спрос идет в миллионниках городах, и покупает молодежь.Неоднократно я задавал вопрос, почему нельзя у нас этим заниматься. Он говорил, это не перспективно, надо заниматься на территории Российской Федерации.Он говорит, ты можешь себе представить, сколько за 10 грамм можно получить денег, а так от грамма и до 3 грамм идет в закладке.Соответственно, после моей первой раскинутой 100-граммовой партии он мне начал поднимать зарплату, и я начал выше становиться, я дошел до самого, в общем, последней стадии. Оператором я, конечно, не был, потому что оператором это очень рискованно работать. А до последней стадии дошел, это первое доверенное лицо куратора.Выхода нетДошло до того, что мы с ним начали общаться даже по телефону, не переписка, а созваниваться. И на протяжении 2017 года все, что, допустим, я делал незаконное, я это понимал, я это осознавал, выйти я с этой системы не мог. Почему?Потому что я боялся за своих родных и близких, потому что паспортные данные. За каждого человека, которого они брали на работу, не только в его магазины, но и другие, все брали паспортные данные, фотографировали себе.Я понимал, что найти меня им будет не проблема. Как куратор я должен был искать, создавать команды, группы, стараться контролировать их, чтобы они не пересекались друг с другом. В письменном виде обучить их всему возможному, тому, что умею я.То есть большими количествами делать большие закладки с розницей доходя до опта. В городах, таких как Барнаул, Новосибирск, Воронеж, Оренбург, Соль-Илецк, в этих всех районах, ну, в городах, я был. Я проработал почти 2 года.Тяжело было добираться, к примеру, как в Оренбург, Барнаул, и опять же, мне надо было сначала путь проделать в Москву либо в Казань, чтобы забрать вес. Самый большой вес я забирал – 3 килограмма. Я его провозил, всегда спокоен был.В этом ему нравилась моя работа, то, что я всегда был уверен сам в себе, даже несмотря на то, что меня останавливали по 5, по 6 раз посты ГАИ. Когда я уже устал ездить на такие большие расстояния, я стал его просить, чтобы искать точки поближе. К примеру как Ростов, но он говорил, что в Ростове у него свои люди есть. В Воронеже магазин раскрутили, он меня потом перенаправил опять в Оренбург.Чтобы российская молодежь захлебнулась в наркотикахНа территории Украины распространять эти наркотики нельзя было среди своих людей, там молодежь была совсем под другим наркотиком. То есть там трамадол, конопля , иногда героин.В России, у надо было распространять как можно больше, он мне объяснял, чтобы, своими словами скажу, захлебнулась она, российская молодежь [в наркотиках].Они знали все передвижения [российских] спецслужб, данные им предоставляли СБУ. За счет этого жители с Украины, которых брали на работу курьерами, могли спокойно работать.Главное, надо было только действовать по правилам и по безопасности. Изначально те, которые приезжали с Украины, города разные были – Донецк, Луганск, Харьков, Сумы, Одесса, Николаев, – жили на съемных квартирах, сначала снимали посуточно, на 3 дня, а потом уже находили помесячно квартиры.[Распространяли] "скорость".Это наркотик, "кристалл", колет его в основном молодежь, у кого родители там хорошо зарабатывают деньги или на каких-то там должностях находятся.Но я сам эти наркотики никогда не пробовал, не употреблял, запах у них специфический, отвратительный.Артем формирует командуС "иностранцем" я изначально начал переписываться. Он мне начал доверять [по его словам] только из-за того, что я серьезно и нехалатно относился к своей работе.В нашей команде было до 12 человек, но только со мной он начал созваниваться по телефону. Почему через секретный? Чтобы российские спецслужбы его не отследили."Иностранец" сам – житель Украины, он с Краматорска. Был ли он работником СБУ, я точно сказать не могу, но знаю, что все указания идут оттуда.["Иностранец" говорил, что] во-первых, какую-то часть [заработанных] денежных средств он отдает своим людям, которые занимаются поставкой наркотических средств в территорию Российской Федерации. Лаборатории были, я знаю, в Москве и в Казани. Опять же, те, кто делал эти лаборатории, – все жители Украины, которые ехали, не зная, что это запрещено и что они будут заниматься изготовлением, закладкой, распространением наркотических средств. Никто не знал об этом…В 2019 году в российских колониях осужденных по 228 статье УК РФ украинцев было больше 10 тысяч человек.Реклама на асфальтеОн сказал, чтобы мы делали чем больше, тем лучше. Нас направляли раскручивать магазины в те города, в которых практически и знать не знают, что это такое. Вот по улице идешь, на асфальте трафаретом уже сделано все.За каждую рекламу он платил 100 рублей. Сделал 10 реклам – тысяча, сделал 40 реклам – 4 тысячи. 10 человек на один район. Работать разрешали только утром и вечером. Почему так? Утром, когда все идут на работу, – час пик, и вечером, когда идут с работы, – час пик. Чем больше сделаешь, тем больше денег получишь. Будешь качественно выполнять, будешь подыматься в карьерном росте.Просто перевезти наркотические вещества в особо крупном размере, это выходит 50 тысяч рублей за одну поездку. Не имеет значения, сколько веса ты везешь. Это все оплачивается. Но прежде чем он тебя отправляет за весом, за наркотиками, они все пути проверяют.Техника закладкиПеред тем, как мне выехать на работу, он мне скидывает адрес района, в котором я должен сделать работу. Я туда еду без ничего.То есть без готовых [расфасованных в свертки наркотиков для закладок], их так называют – мазлов. Я объезжаю полностью район, соответственно, если там стоят машины подозрительные, я должен сфотографировать номера и отправить ему в Телеграм.После того, когда я уже приезжаю домой, я могу взять спокойно готовые мазлы для тех людей, ну, свертки для тех людей, которые будут работать уже сами по себе, но под руководством либо меня, либо куратора-"иностранца". Тщательная безопасность, конспирация в том состоит, чтобы никто не смог, допустим, задержать из сотрудников полиции.Мобильный телефон включать нельзя, только айпад. Покупать айпады можно было только в ломбардах, либо на "Авито". Потому что у этих моделей геолокация данных, ну, там нет этой точки доступа, чтобы тебя засекли. Деньги снимать в банкоматах на дроповых банковских картах, которые покупают они через интернет опять же, надо было,, чтобы бейсболка была натянута на глазаВ вечернее время и темные очки, чтобы камера на банкоматах тебя не смогла отследить. То есть это полностью была конспирация. И желательно стараться надо было найти человека, с кем-нибудь подружиться, там, к примеру, с девушкой какой-нибудь, чтобы она снимала деньги. Чтобы ее лицо поступало, ну, видео.Иногда зарплата поступала тоже на дроповые карты, иногда на свою, но не больше 10 000 рублей.Мы получали зарплату в биткоинах сначала. В экстренных случаях "иностранец" мог закинуть на банковскую карту.Артема взялиВ 2018 году, в ночь с 7 на 8 марта, я ехал автомобиле, меня поднял оптовый вес [перевозил оптовую партию], килограмм. Было 4 мотка, полкилограмма "соли" – "кристаллы", и полкилограмма "скорости". На 405-м километре весовой контроль поста ГАИ, это после гелевого завода, трасса идет на въезд и на выезд с Оренбурга.Меня остановила ГАИ, просто для проверки документов, ну и соответственно я вышел, отдал права для проверки, техпаспорт. И мне гаишник говорит проследовать к машине. Пока я до машины дошел, справа и слева подъехало две машины. И вот со всех машин, с обеих сторон выбежали "маски", спецназ. Они в балаклавах были, натянуто все полностью. Меня задержали, меня и моего подельника, который вместе со мной просто ехал.Цена курьера"Иностранец" был готов, допустим, отдать ту сумму денег, которая нужна была (чтобы Артема освободили – Прим. ред.), через трое суток. Каким способом, я точно не могу сказать. В 2018 году он мне предложил открыть лабораторию с ним на двоих. Изготовление в лаборатории за сутки – 10 килограмм. Это полностью со всем оборудованием.Я хотел сначала оператором попробовать, думал, что ответственность там не сильно такая большая, проще, легче, ходить не надо нигде, просто сидишь за ноутбуком, работаешь, продаешь, принимаешь заказы, но на самом деле ответственность очень-очень большая.И плюс, если есть такие "минеры", которые взрывают закладки, которые делают закладчики-курьеры, тогда деньги докладываешь со своего кармана.Я знал, что могу рассчитывать на сумму в 5 миллионов, это, может, за 3–4 месяца до моего задержания, когда я задал вопрос куратору по телефону. Говорю, ну, вот если меня примут, задержат, что ты можешь сделать, ты же понимаешь, что моя семья останется без помощи. Он мне ответил, максимум 5 миллионов, максимум, и я тебя вытащу. Я говорю, если нас будет двое? Он говорит, решать тебе, я однозначно все, что могу сделать, всех подыму,. Связи у него там только одни – самая верхушка, потому что эти люди, которые Служба безопасности Украины, очень заинтересованы в большом количестве распространения наркотических веществ на Российской Федерации.Сети и конструкторы АртемаЯ вербовал других жителей Украины, потому что нам надо было на российской территории распространять наркотические вещества, чем больше, тем лучше было для нас и для них. Чем быстрее они сдадут, тем быстрее партию новую получат. И соответственно перекинут на Российскую Федерацию.В Российской Федерации потребители, которые покупают наркотические вещества, деньги находят очень быстро, очень быстро. Они хотели, чтобы молодежь… В России есть жители, которые даже не знали, что такие наркотики есть, поэтому западной стороне и Киеву, тем же самым службам СБУ, необходимо было собрать [курьеров] как можно больше и отправить в Российскую Федерацию.В моей группе было самых отобранных 12 человек, это группа была, на которых можно было надеяться. Но на этом все еще не заканчивалось, потому что они начинали разрабатывать дальше другие функции. То есть собирать "конструкторы" на территории Российской Федерации – в Подмосковье, Подольске, Балашихе."Конструктор" – это полный [цикл], от начала и до конца собрать наркотическое вещество, по формулам смешивая. От производства до распространения.Они видели, что потребность идет все больше и больше, растет, соответственно, чтобы не было задержек и перебоя с распространением наркотических веществ, им нужно было больше набирать людей и изготавливать в лабораториях, которые находились незаконно на территории Российской Федерации в Подмосковье и в Казани. Были еще другие магазины, которые также крышевала служба СБУ, чтобы не было никаких торможений.До 2018 года было более 50 наркотических магазинов под покровительством СБУ.КонсулВ мае или июне 2019-го сюда с Москвы приехал консул. Мужчина взрослый, солидный. Он нас собрал в столовой. Всего здесь, в этой колонии, находится 19 человек с Украины.Он сказал, что вы пишите нам, мы будем стараться предпринять какие-то решения, чтобы нас отсюда забрать на Украину отбывать срок наказания.А в общем он сказал, что по распространению наркотических средств, по статье 228, по всей территории Российской Федерации находится более 10 тысяч человек в местах лишения свободы. И все такие как мы, все на одно лицо. Вот это количество людей было набрано разными кураторами, и работали в разных магазинах.В расходТех, кто работал плохо, сливали, запускали в расход. Например, стажера взяли на работу, ему пообещали золотые горы, но у него не получается выполнять работу, он хочет уйти домой, выйти с этой системы. [Это невозможно, так как] при работе берут паспортные данные, они сохраняются, и когда человек хочет выйти, пытается убежать, выехать с Российской Федерации в Украину, назад домой, ему могут просто начать угрожать, что будет физическая расправа с родителями, если он не останется, или чтобы он доработал.Могут подкинуть наркотические вещества во время перехода границы Российской Федерации на Украину.

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Истории украинских наркокурьеров. Артем, часть 1 История первая, в которой заключенный Артём рассказывает, как он стал курьером, схему вербовки и задачу СБУ утопить Россию в наркотиках. 2022-06-07T12:02 true PT5M39S

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украина, наркотики, служба безопасности украины, россия, наркозависимость