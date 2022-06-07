https://ria.ru/20220607/narkotikibigon-1791725903.html

Западня Саши. Украинец был втянут в наркодиверсии в Чувашии помимо воли

Западня Саши. Украинец был втянут в наркодиверсии в Чувашии помимо воли - РИА Новости, 07.06.2022

Западня Саши. Украинец был втянут в наркодиверсии в Чувашии помимо воли

Большинство осужденных за наркодиверсии в России украинцев утверждают, что не знали, что именно им предстоит распространять. Лукавят они или нет – неизвестно. Но очевидно, что "соскочить" из этой войны не мог никто из них. Это четвертая история.

2022-06-07T12:02

2022-06-07T12:02

2022-06-07T13:37

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Меня зовут Александр, гражданин Украины. Проживаю в Хмельницкой области, город Славута.…Обстоятельства были такие, что дома трудно стало с заработком денег. Семья, нужно было выплачивать кредит. И работы стало мало. Я был знаком с одним товарищем, которого звали Рустам. Он предложил поехать в Россию.Обещал 25 тысяч в неделю заработка, работать нужно было курьером по доставке техники, сказал так. Я подумал немножко и согласился. Он купил мне билет до Киева, посадил меня на автобус, сказал, что в Киеве меня будут встречать и там мне расскажут, что буду делать дальше, и посадят меня на поезд до Москвы. Когда я приехал в Киев, мы встретились с двумя людьми, одного Александр звали, второго – Анатолий. Встретились мы в суши-баре с ними. Они мне дали смартфон.В смартфоне была программа "Коверми". Сказали мне, что через эту программу я буду общаться с работодателями. Так в основном ничего не объясняли, сфотографировали паспорт мой, и один из них ушел покупать билет. Купил билет, дали денег на дорогу. Приехав в Москву, я сделал селфи на Киевском вокзале. Отправил одному из кураторов, который был уже внесен в эту программу. Сказали, что мне нужна банковская карточка, чтобы со мной могли проводить финансовый расчет. В банке я оформил банковскую карточку, мне пришло 5 тысяч рублей.Мне написали, что нужно ехать в Чувашию. Я поехал в Новочебоксарск, нашел там квартиру, заселился, и вечером на эту программу в телефоне мне пришел адрес, где я должен забрать товар якобы.Будут проблемы у твоих близкихЯ поехал по адресу, нашел эту коробку, приехал домой, распечатал и увидел, что там наркотики. Ну, там был белый порошок и зеленая трава, плюс там были веса, упаковочные материалы, все для того, чтобы расфасовывать, упаковывать. И я написал ему, что так не договаривались, что я не готов распространять наркотики и не буду этого делать. И он начал присылать мне эсэмэски с угрозами, что мы знаем, где ты живешь, тебе по-любому придется то, что ты забрал, распространить, и дальше делай что хочешь, иначе будут проблемы у тебя, у твоих близких. Прислал мне фотографию из соцсетей, где моя жена гуляет с ребенком. Я испугался за них, позвонил жене, сказал это все, сфотографировал все эти наркотики, она тоже перепугалась, сказала, давай бросай все и уезжай домой. Я боялся, что по телефону, который дали мне в Киеве, меня могут вычислить. Я его выбросил, у меня остался маленький телефон. Нервы, устал я сильно.Травка и страхЯ попробовал покурить этой травки, которая была в посылке. Сделал несколько затяжек, и все, несколько часов потом ничего не помню.Ушел с квартиры. Помню, доехал на маршрутке к какому-то торговому центру, зашел в магазин, увидел фрукты, мне очень захотелось кушать, и я просто не сдержался, взял персик, начал кушать его прям в магазине. Мне продавщица говорит, что вы делаете. Я говорю, пробую персики. Она говорит, у нас платные продукты — бесплатных нет. В кармане у меня было еще несколько абрикосов. Меня арестовали за кражу в магазине. Потом суд определил наказание в виде трех суток ареста.Общество жен украинских закладчиковЗа эти трое суток меня стали допрашивать оперативники, они увидели у меня банковскую карточку и украинский паспорт и стали говорить, что я закладчик. Я говорю, нет, я не закладчик, приехал к другу и хочу уехать. В общем, через несколько дней ко мне пришли оперативники, сказали, что они нашли квартиру, в которой я поселился, и все изъяли оттуда: наркотики, документы на банковскую карточку с моим именем. И говорят, давай, рассказывай, признавайся, иначе будет плохо. Я начал рассказывать. Я боялся рассказывать про все и про всех людей, которые меня туда отправляли, потому что переживал за семью, что они могут что-то сделать с женой. В общем, мне предъявили статью 228-ю, и началось расследование.Я с женой созванивался иногда. Жена мне начала рассказывать, что она вступила в общество матерей и жен парней, которых так же, как и меня, арестовали в России за распространение наркотиков. И они общаются друг с другом. Четыре месяца я шел по делу один, а спустя четыре месяца меня присоединили к группе по схожести показаний.Нас оказалось в группе 20 человек, 15 из них украинцев. И когда шло уже дальше расследование, мне стали показывать фотографии четырех человек, двоих из которых я опознал, они общались со мной в Киеве. Я указал на них, но следствие ничего не предприняло, больше в деле ничего не было. Я стал у жены расспрашивать, жена мне сказала, что четырех человек полиция приняла в Киеве как вербовщиков на эту работу. Сказала, что один вроде как гражданин Молдавии, один сотрудник какого-то ЧОПа, один вроде как русский, а про четвертого ничего неизвестно. Вот они там, у них вроде как суды шли. Я писал заявление, что я являюсь потерпевшим. На это на заявление никак не реагировали ни суды, ни следственный комитет. Писала заявления моя жена в Украине, там меня признали потерпевшим. Но эта бумага, что пришла с Украины, никак не повлияла на следствие.Просто мне ответили, что вывод украинского суда никак не влияет на русское законодательство, вот и все. Теперь я здесь."Ехали, чтобы губить молодое поколение ребят"Почему так много украинцев привлекается на распространение наркотиков в России? Не знаю, мнений много. Может быть, это правда, может, действительно так специально сделано для того, чтобы мы ехали сюда распространять наркотики и таким образом губить молодое поколение ребят.

https://ria.ru/20220607/narkotikikerimov-1791728294.html

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Истории украинских наркокурьеров. Александр, часть 3 Истории украинских наркокурьеров. Александр, часть 3 2022-06-07T12:02 true PT6M00S

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украина, россия, наркотики, наркозависимость, служба безопасности украины