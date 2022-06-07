https://ria.ru/20220607/zvyagintsev-1791801888.html

Водитель Александр

Водитель Александр - РИА Новости, 07.06.2022

Водитель Александр

Водитель Александр – один из тысяч простых украинцев, которые стали наркокурьерами от безысходности, не представляя до конца, куда их втягивают. А потом "соскакивать" из этой “схемы” было поздно.

2022-06-07T12:04

2022-06-07T12:04

2022-06-07T13:43

дурь. наркотическая война украины против россии

украина

наркозависимость

россия

служба безопасности украины

наркотики

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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Меня зовут Александр. Я уроженец Республики Украина. Обвиняюсь в особо тяжком преступлении. Участвовал в организованной группе по производству, незаконному производству в особо крупных размерах наркотических средств. Статья 228, часть 5-я.Была сложная жизненная ситуация, тяжелое финансовое положение. Нашлись друзья-товарищи, которые предложили заработок, деньги нереально огромные.Я никогда не был связан ни с каким криминальным бизнесом, не говоря о каких-то организованных и наркотических. Но так вот по глупости, по обману – мне предложили работу водителем, [сказали], что я не буду напрямую связан с этим риском. Дал согласие по наивности, а когда попал уже сюда, то понял, что все-таки связан конкретно…Когда мы дали согласие, приехали на территорию Российской Федерации, нам пришли четкие инструкции, телефоны. По этим инструкциям мы должны были жить, работать. [Каждый] четко должен знать свой миф, с какой целью приехал в Российскую Федерацию. Не дай Бог, ты там где-то проколешься, из-за тебя пострадает производство, следовали серьезные наказания. Ходили слухи, что наказывали не только деньгами, но и могли избить, покалечить. Прозвучали угрозы, что пострадают родственники, семья. Присылали фотографии [родственников], то есть за нашими семьями следили.Все это присылали из Киева. По нашему уголовному делу это доказано, что кураторы находятся в Киеве или где-то в Украине, что это все приходило с Украины. Даже эти легенды [которые нужно было рассказывать при задержании], все инструкции специально для приезжих украинцев были написаны и составлены.Не трудно догадаться, что это, скорее всего, спецслужбы, потому что на этом уровне только так все это организовывается.

https://ria.ru/20220607/narkotikiartem-1790459843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, наркозависимость, россия, служба безопасности украины, наркотики