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Водитель Александр - РИА Новости, 07.06.2022
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Дурь. Наркотическая война Украины против России
https://ria.ru/20220607/zvyagintsev-1791801888.html
Водитель Александр
Водитель Александр - РИА Новости, 07.06.2022
Водитель Александр
Водитель Александр – один из тысяч простых украинцев, которые стали наркокурьерами от безысходности, не представляя до конца, куда их втягивают. А потом "соскакивать" из этой “схемы” было поздно.
2022-06-07T12:04
2022-06-07T13:43
дурь. наркотическая война украины против россии
украина
наркозависимость
россия
служба безопасности украины
наркотики
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Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.Меня зовут Александр. Я уроженец Республики Украина. Обвиняюсь в особо тяжком преступлении. Участвовал в организованной группе по производству, незаконному производству в особо крупных размерах наркотических средств. Статья 228, часть 5-я.Была сложная жизненная ситуация, тяжелое финансовое положение. Нашлись друзья-товарищи, которые предложили заработок, деньги нереально огромные.Я никогда не был связан ни с каким криминальным бизнесом, не говоря о каких-то организованных и наркотических. Но так вот по глупости, по обману – мне предложили работу водителем, [сказали], что я не буду напрямую связан с этим риском. Дал согласие по наивности, а когда попал уже сюда, то понял, что все-таки связан конкретно…Когда мы дали согласие, приехали на территорию Российской Федерации, нам пришли четкие инструкции, телефоны. По этим инструкциям мы должны были жить, работать. [Каждый] четко должен знать свой миф, с какой целью приехал в Российскую Федерацию. Не дай Бог, ты там где-то проколешься, из-за тебя пострадает производство, следовали серьезные наказания. Ходили слухи, что наказывали не только деньгами, но и могли избить, покалечить. Прозвучали угрозы, что пострадают родственники, семья. Присылали фотографии [родственников], то есть за нашими семьями следили.Все это присылали из Киева. По нашему уголовному делу это доказано, что кураторы находятся в Киеве или где-то в Украине, что это все приходило с Украины. Даже эти легенды [которые нужно было рассказывать при задержании], все инструкции специально для приезжих украинцев были написаны и составлены.Не трудно догадаться, что это, скорее всего, спецслужбы, потому что на этом уровне только так все это организовывается.
https://ria.ru/20220607/narkotikiartem-1790459843.html
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Истории украинских наркокурьеров. Водитель Александр
Истории украинских наркокурьеров. Водитель Александр
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украина, наркозависимость, россия, служба безопасности украины, наркотики
12:04 07.06.2022 (обновлено: 13:43 07.06.2022)
 

Водитель Александр

© РИА НовостиУкраинский наркокурьер Александр З., отбывающий наказание в России.
Украинский наркокурьер Александр З., отбывающий наказание в России. - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
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Водитель Александр – один из тысяч простых украинцев, которые стали наркокурьерами от безысходности, не представляя до конца, куда их втягивают. А потом "соскакивать" из этой “схемы” было поздно.
Приобретение наркотиков, а также их хранение, изготовление, перевозка, пропаганда – уголовно наказуемые преступления. За участие в незаконном распространении наркотических и психотропных средств или их аналогов предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного срока заключения. Герои наших интервью уже понесли заслуженное наказание и раскаиваются в содеянном. Если Вы столкнулись с описанными в материале правонарушениями, сообщите в полицию. Возможно, именно Ваш звонок предотвратит преступление.
Меня зовут Александр. Я уроженец Республики Украина. Обвиняюсь в особо тяжком преступлении. Участвовал в организованной группе по производству, незаконному производству в особо крупных размерах наркотических средств. Статья 228, часть 5-я.
Была сложная жизненная ситуация, тяжелое финансовое положение. Нашлись друзья-товарищи, которые предложили заработок, деньги нереально огромные.
Я никогда не был связан ни с каким криминальным бизнесом, не говоря о каких-то организованных и наркотических. Но так вот по глупости, по обману – мне предложили работу водителем, [сказали], что я не буду напрямую связан с этим риском. Дал согласие по наивности, а когда попал уже сюда, то понял, что все-таки связан конкретно…
Когда мы дали согласие, приехали на территорию Российской Федерации, нам пришли четкие инструкции, телефоны. По этим инструкциям мы должны были жить, работать. [Каждый] четко должен знать свой миф, с какой целью приехал в Российскую Федерацию. Не дай Бог, ты там где-то проколешься, из-за тебя пострадает производство, следовали серьезные наказания. Ходили слухи, что наказывали не только деньгами, но и могли избить, покалечить. Прозвучали угрозы, что пострадают родственники, семья. Присылали фотографии [родственников], то есть за нашими семьями следили.
Все это присылали из Киева. По нашему уголовному делу это доказано, что кураторы находятся в Киеве или где-то в Украине, что это все приходило с Украины. Даже эти легенды [которые нужно было рассказывать при задержании], все инструкции специально для приезжих украинцев были написаны и составлены.
Не трудно догадаться, что это, скорее всего, спецслужбы, потому что на этом уровне только так все это организовывается.
Украинский наркокурьер Артем, отбывающий наказание в России. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
12:02Дурь. Наркотическая война Украины против России
Утопить русских в наркотиках. АртемИстория первая, в которой заключенный Артем рассказывает о том, как стал курьером, а также о схеме вербовки и задаче СБУ утопить Россию в наркотиках.
 
Дурь. Наркотическая война Украины против РоссииУкраинанаркозависимостьРоссияСлужба безопасности УкраиныНаркотики
 
 
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