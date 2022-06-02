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Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году - РИА Новости, 02.06.2022

Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году

2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:32

2022-06-02T13:32

2022-06-02T13:32

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2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек. 16 мая в поселке Учебном в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии столкнулись Mercedes и микроавтобус Ford Transit. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе восемь детей. 7 мая в Челябинской области микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге "Миасс - Карабаш". В момент ДТП в нем находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб, еще четверо были госпитализированы. В ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и микроавтобус Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Четыре человека пострадали. 27 апреля вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 43-летняя женщина – пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых семь детей, пострадали. Автобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он возил детей на тренировку в Железногорск-Илимский. 16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста – Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы. 10 апреля в Удмуртии, на 137-м километре автодороги М-7 "Волга", микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали. 25 марта на 146-м километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области грузовик въехал в микроавтобус, который совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино-Москва". В момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали. 15 марта в Бурятии на федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В микроавтобусе перевозили детей 2007-2008 годов рождения. Они ехали со спортивных соревнований. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали. 14 февраля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat и автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП один человек погиб, еще 10, в том числе ребенок, пострадали. 13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. В результате три человека погибли, еще двое пострадали.9 января в горном районе Якутии столкнулись частный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, ford motor, mercedes, chevrolet, дтп, аварии