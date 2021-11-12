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ЧП на химических предприятиях в России в 2020-2021 годах
ЧП на химических предприятиях в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 12.11.2021
ЧП на химических предприятиях в России в 2020-2021 годах
12 ноября нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на химпредприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области. Выброс был локализован в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:41
2021-11-12T15:41
происшествия
справки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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202112 ноября нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на химпредприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области. Выброс был локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Общий объем утечки фтористого водорода составил 1,5 тонны. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет. 28 октября на Череповецком химическом заводе произошел выброс аммиака из-за неисправности клапана избыточного давления. Утечка опасного вещества была устранена. Пострадали трое рабочих. 29 июля вечером в одном из цехов химического предприятия "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В результате случившегося было госпитализировано семь человек. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский. 6 марта на Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе имени Д.И. Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубометров. Пострадавших нет. Пожар был потушен. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствовала. Установка не пострадала. 1 марта в городе Краснозаводске Московской области на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила женщина. Хлопок случился при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории". 5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.202022 декабря в Комсомольске-на-Амуре на нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав "Роснефти", произошел пожар, начавший из-за разгерметизации трубопровода на одной из технологических установок. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. 5 октября в цеху химического предприятия "Энергия" в городе Ельце (Липецкая область) прогремел взрыв. Взорвалось неизвестное вещество. Пострадал один сотрудник предприятия. 7 июля в Самарской области на установке по очистке дизельного топлива на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" возник пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано. 12 июня в Ханты-Мансийском автономном округе в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ННО, входит в "Роснефть") в пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, произошло возгорание незначительных остатков нефтепродукта. В результате пострадали двое сотрудников. Пожар, площадь которого составила 408 квадратных метров, был потушен. Вечером 4 мая в городе Рузаевке в Мордовии на территории предприятия "Рузхиммаш" (Рузаевский завод химического машиностроения) произошел хлопок во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. 26 апреля в Туле на заводе "Техпрогресс" (производство изделий из битума и дорожно-полимерной ленты "Лендор") на крытой площадке загорелись резинотехнические изделия. Площадь горения составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет. 24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" произошел небольшой пожар на одной из установок при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. 17 апреля в Башкирии произошло задымление остаточных пирофорных отложений в ремонтируемом резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават". Пострадавших нет. Предприятие продолжило работу в штатном режиме. 9 января на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми произошел пожар. В результате разгерметизации девяти емкостей-колонн объемом от 30 до 160 кубических метров различной наполненности произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим возгоранием. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла 1000 квадратных метров, но затем сократилась до 700. Работник НПЗ был госпитализирован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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происшествия, справки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:41 12.11.2021
 

ЧП на химических предприятиях в России в 2020-2021 годах

© Фото : МЧС РоссииПожар на уфимском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на уфимском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : МЧС России
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2021

12 ноября нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на химпредприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области. Выброс был локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Общий объем утечки фтористого водорода составил 1,5 тонны. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет.
28 октября на Череповецком химическом заводе произошел выброс аммиака из-за неисправности клапана избыточного давления. Утечка опасного вещества была устранена. Пострадали трое рабочих.
29 июля вечером в одном из цехов химического предприятия "Комбинат Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. В результате случившегося было госпитализировано семь человек. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский.
6 марта на Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе имени Д.И. Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубометров. Пострадавших нет. Пожар был потушен. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствовала. Установка не пострадала.
1 марта в городе Краснозаводске Московской области на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила женщина. Хлопок случился при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории".
5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.

2020

22 декабря в Комсомольске-на-Амуре на нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав "Роснефти", произошел пожар, начавший из-за разгерметизации трубопровода на одной из технологических установок. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
5 октября в цеху химического предприятия "Энергия" в городе Ельце (Липецкая область) прогремел взрыв. Взорвалось неизвестное вещество. Пострадал один сотрудник предприятия.
7 июля в Самарской области на установке по очистке дизельного топлива на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" возник пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано.
12 июня в Ханты-Мансийском автономном округе в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ННО, входит в "Роснефть") в пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, произошло возгорание незначительных остатков нефтепродукта. В результате пострадали двое сотрудников. Пожар, площадь которого составила 408 квадратных метров, был потушен.
Вечером 4 мая в городе Рузаевке в Мордовии на территории предприятия "Рузхиммаш" (Рузаевский завод химического машиностроения) произошел хлопок во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.
26 апреля в Туле на заводе "Техпрогресс" (производство изделий из битума и дорожно-полимерной ленты "Лендор") на крытой площадке загорелись резинотехнические изделия. Площадь горения составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" произошел небольшой пожар на одной из установок при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
17 апреля в Башкирии произошло задымление остаточных пирофорных отложений в ремонтируемом резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават". Пострадавших нет. Предприятие продолжило работу в штатном режиме.
9 января на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми произошел пожар. В результате разгерметизации девяти емкостей-колонн объемом от 30 до 160 кубических метров различной наполненности произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим возгоранием. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла 1000 квадратных метров, но затем сократилась до 700. Работник НПЗ был госпитализирован.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
ПроисшествияСправкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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