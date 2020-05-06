СК проводит проверку после взрыва на заводе в Мордовии

Вечером 4 мая в городе Рузаевке на территории предприятия "Рузхиммаш" произошел хлопок во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время один из них отпущен домой, двое продолжают лечение.