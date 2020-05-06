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2020-05-06T16:51
https://ria.ru/20200506/1571041976.html
СК проводит проверку после взрыва на заводе в Мордовии
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РИА Новости

СК проводит проверку после взрыва на заводе в Мордовии

16:51 06.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту ЧП на предприятии в Мордовии, в результате которого пострадали три человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Вечером 4 мая в городе Рузаевке на территории предприятия "Рузхиммаш" произошел хлопок во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время один из них отпущен домой, двое продолжают лечение.
"Следователями и следователями-криминалистами СК проведен осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, опрашиваются работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия, на заводе проводится расследование, выясняются причины ЧП. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.
Рузаевский завод химического машиностроения (АО "Рузхиммаш") выпускает грузовые железнодорожные вагоны, контейнеры-цистерны, оборудование для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.
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