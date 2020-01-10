На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 500 кубических метров нефтепродуктов вытекло при разгерметизации девяти емкостей при пожаре на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в Порядка 500 кубических метров нефтепродуктов вытекло при разгерметизации девяти емкостей при пожаре на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в Ухте , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате разгерметизации девяти емкостей-колонн объемом от 30 до 160 кубических метров различной наполненности произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности с предприятия были эвакуированы 20 человек, еще свыше полутора тысяч человек - из торгово-развлекательного комплекса "Ярмарка", который находится на расстоянии полутора километров от места пожара.