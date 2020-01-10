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На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов
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РИА Новости

На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов

08:33 10.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 500 кубических метров нефтепродуктов вытекло при разгерметизации девяти емкостей при пожаре на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в Ухте, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате разгерметизации девяти емкостей-колонн объемом от 30 до 160 кубических метров различной наполненности произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
Вчера, 21:02
Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
По его словам, в целях безопасности с предприятия были эвакуированы 20 человек, еще свыше полутора тысяч человек - из торгово-развлекательного комплекса "Ярмарка", который находится на расстоянии полутора километров от места пожара.
Пожар на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" произошел в четверг. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.
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МЧС РФУхтаПроисшествия
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