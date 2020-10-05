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В Липецкой области прогремел взрыв на химическом предприятии
На химическом предприятии "Энергия" в городе Ельце (Липецкая область) прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:10
2020-10-05T13:10
2020-10-05T13:38
липецкая область
елец
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> На химическом предприятии "Энергия" в городе <a href="http://ria.ru/location_Elec/" target="_blank" data-auto="true">Ельце</a> (Липецкая область) прогремел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По словам собеседника агентства, взорвалось неизвестное вещество. Из окон в цеху вылетели стекла. Обстоятельства взрыва выясняются.
1
липецкая область
елец
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, елец, происшествия