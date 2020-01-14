Комиссия проведет расследование причин пожара на НПЗ в Коми

"С 15 января комиссия (по расследованию обстоятельств и причин пожара – ред.) начнет работу непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе, будет проведен осмотр места происшествия. На расследование отведено 15 дней", - говорится в сообщении властей Ухты на их официальной странице в соцсети "ВКонтакте".