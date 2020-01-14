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Комиссия проведет расследование причин пожара на НПЗ в Коми
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РИА Новости

Комиссия проведет расследование причин пожара на НПЗ в Коми

19:39 14.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Комиссия по расследованию причин пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми начнет работать на предприятии в среду, всего на изучение обстоятельств происшествия отведено 15 дней, сообщает администрация Ухты.
На НПЗ "Лукойла" в Коми 9 января произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла 1000 квадратных метров, но затем сократилась до 700. Работник организации получил тяжкий вред здоровью, он госпитализирован. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба". По данным следствия, предприятию причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей.
"С 15 января комиссия (по расследованию обстоятельств и причин пожара – ред.) начнет работу непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе, будет проведен осмотр места происшествия. На расследование отведено 15 дней", - говорится в сообщении властей Ухты на их официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняет городская администрация, пострадавший работник НПЗ в минувшую субботу переведен из реанимации в общую палату. Ранее у него были диагностированы ожог лица (до 5% тела) и травма груди.
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
10 января, 09:53
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ЛУКОЙЛМЧС РФКомиУхтаПроисшествия
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