https://ria.ru/20211004/avdeev-1753039747.html
Биография Александра Авдеева
Биография Александра Авдеева - РИА Новости, 04.10.2021
Биография Александра Авдеева
Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:30
2021-10-04T17:30
2021-10-04T17:30
справки
калуга
отставки и назначения - новости
александр авдеев
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Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в Калуге.В 1999 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; в 2004 году – Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС"; в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.В 1996-1998 годах работал контролером-оператором по обслуживанию юридических лиц Калужского городского отделения № 8389 Сбербанка РФ.В 1999-2001 годах – финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства (город Калуга).В 2001 году Авдеев работал финансистом-аналитиком ООО "Коралл-Сервис".С 2002 по 2006 год занимал должность финансового аналитика, начальника финансово-аналитического отдела ООО "Группа Эликор".В 2006-2007 годах – финансовый директор ОАО "Компания Славич" (город Переславль-Залесский Ярославской области).С 2007 по 2010 год занимал должность начальника управления, заместителя городского головы – начальника управления экономики и имущественных отношений Городской Управы городского округа "Город Калуга".В 2010-2015 годах – заместитель главы администрации города по экономическому развитию, глава администрации муниципального образования "Город Обнинск" Калужской области.С 2015 по 2016 год был заместителем губернатора Калужской области.В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы РФ VII созыва.Был членом комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Входил в Комитет по контролю и регламенту. 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Александра Авдеева исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Александр Авдеев – член партии "Единая Россия".Входит в генеральный совет партии, является руководителем Центрального межрегионального координационного совета партии. Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 5,6 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, калуга, отставки и назначения - новости, александр авдеев
Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года
в Калуге.
В 1999 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; в 2004 году – Московскую международную высшую школу бизнеса "МИРБИС"; в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 1996-1998 годах работал контролером-оператором по обслуживанию юридических лиц Калужского городского отделения № 8389 Сбербанка РФ.
В 1999-2001 годах – финансист-аналитик Государственного фонда поддержки малого предпринимательства (город Калуга).
В 2001 году Авдеев
работал финансистом-аналитиком ООО "Коралл-Сервис".
С 2002 по 2006 год занимал должность финансового аналитика, начальника финансово-аналитического отдела ООО "Группа Эликор".
В 2006-2007 годах – финансовый директор ОАО "Компания Славич" (город Переславль-Залесский Ярославской области).
С 2007 по 2010 год занимал должность начальника управления, заместителя городского головы – начальника управления экономики и имущественных отношений Городской Управы городского округа "Город Калуга".
В 2010-2015 годах – заместитель главы администрации города по экономическому развитию, глава администрации муниципального образования "Город Обнинск" Калужской области.
С 2015 по 2016 год был заместителем губернатора Калужской области.
В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
Был членом комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Входил
в Комитет по контролю и регламенту.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил
Александра Авдеева исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.
Александр Авдеев
– член партии "Единая Россия".
Входит в генеральный совет партии, является руководителем Центрального межрегионального координационного совета партии.
Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 5,6 миллиона рублей
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников